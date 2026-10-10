L'entraîneur d'Al-Ittihad : nous avons tout donné face à Al-Hilal, mais !

Le Néerlandais Jens Fissing, directeur technique d'Al-Ittihad, a affiché sa déception après la défaite de son équipe face à Al-Hilal sur le score de 3-2, samedi soir, dans le cadre de la huitième journée du championnat Roshn saoudien. Il a souligné que ses joueurs avaient tout donné jusqu'aux derniers instants, tout en insistant sur la nécessité d'apprendre de leurs erreurs et de se concentrer rapidement sur la prochaine rencontre.

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Fissing a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous avons perdu le match, nous avons tout donné physiquement et en intensité, nous nous sommes battus jusqu'au bout », précisant qu'Al-Ittihad avait fourni un gros effort face à un adversaire coriace, mais sans parvenir à décrocher le résultat escompté.

Le technicien néerlandais a ajouté : « Nous avons joué contre une grande équipe. Je crois qu'ils n'ont perdu que deux matches lors de leurs 50 dernières rencontres, je ne sais pas, et nous devons progresser. Nous devions battre cette équipe, et nous avons tout donné jusqu'à la fin, mais nous devons apprendre, et nous allons nous concentrer sur le prochain match. »

Fissing clarifie sa position sur George et fait l'éloge d'Al-Ghamdi

Fissing est revenu sur ses choix techniques concernant les joueurs étrangers, expliquant que la non-participation de certains éléments ne signifiait pas une sous-estimation de leurs qualités. Il a déclaré : « George est un joueur formidable et je l'apprécie, mais le règlement ne m'autorise à inscrire que 8 joueurs étrangers par match, et tous les joueurs qui ont pris part à la rencontre ont fait ce qu'ils avaient à faire. »

L'entraîneur a également réservé un éloge appuyé à Ahmed Al-Ghamdi, après la prestation remarquable livrée par le milieu de terrain lors du Clásico, estimant qu'il avait été le meilleur de tous les joueurs sur le terrain. Il a déclaré : « Ahmed Al-Ghamdi a disputé un match remarquable, à mon avis c'est le meilleur joueur du match. »

Pourquoi Al-Jlaidan était-il absent ? Fissing s'explique

Concernant les choix défensifs, Fissing a expliqué que la blessure d'Al-Jlaidan au cours de la dernière période avait pesé dans ses calculs avant la confrontation face à Al-Hilal, soulignant qu'un match d'une telle envergure exigeait de s'appuyer sur les joueurs les plus prêts, tant physiquement que techniquement.

L'entraîneur d'Al-Ittihad a déclaré : « Durant toute la dernière période, Al-Jlaidan était blessé, et un match comme celui face à Al-Hilal m'oblige à aligner le joueur le plus prêt. Mouhannad Al-Chanqiti a fait ce qu'il avait à faire. »

Les propos de Fissing interviennent après une défaite qui a mis fin à la série d'invincibilité d'Al-Ittihad en championnat Roshn cette saison. L'équipe reste bloquée à 17 points, à la deuxième place, à quatre points du leader Al-Hilal. Le technicien néerlandais espère que ses joueurs tireront les leçons du Clásico et que l'équipe renouera rapidement avec la victoire afin de poursuivre la lutte pour la tête du championnat.