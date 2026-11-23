Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Markus Krösche est sur le point de rejoindre l'AC Milan, grand club italien.

Selon, entre autres, Sky et Bild, les négociations avec l'ancien membre du directoire chargé du sport de l'Eintracht Francfort, club de Bundesliga, sont dans leur dernière ligne droite. Il est question d'une indemnité pouvant atteindre cinq millions d'euros. Krösche devrait devenir « responsable du football » chez les Rossoneri à partir du 1er janvier.

Ce départ n'aurait plus rien de surprenant : Krösche est annoncé depuis des mois chez le club sacré 19 fois champion d'Italie. Il y a un peu plus d'un mois, l'homme de 46 ans avait annoncé son départ de l'Eintracht après cinq ans, à la suite d'un mercato estival et d'un début de saison plutôt laborieux. Grâce à ses achats et à ses ventes judicieux, Krösche a dégagé un énorme excédent sur les transferts pour le club de Francfort pendant son passage sur les bords du Main.

L'Eintracht touchera une indemnité pour son départ grâce à une manœuvre avisée : Krösche a certes été relevé de ses fonctions à sa demande, mais son contrat, qui court jusqu'au 30 juin 2028, reste en vigueur sous une forme adaptée précisément pour cette raison. Le club a déjà réglé la question de sa succession : Joti Chatzialexiou quittera le 1. FC Nuremberg pour l'Eintracht le 1er décembre et prendra le relais.