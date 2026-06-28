L’équipe d’Algérie s’est qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir obtenu un match nul 3-3 contre l’Autriche, dimanche à l’aube.

Il s’agit de la deuxième qualification des Verts pour les phases à élimination directe après l’édition 2014.

Grâce à ce résultat, les Verts défieront la Suisse au Hard Rock Stadium le 2 juillet en 32es de finale.

En cas de succès face aux Helvètes, les Verts défieront le vainqueur du match Colombie-Ghana en huitièmes de finale.

Un affrontement arabe en quarts de finale pourrait se dessiner au stade Arrowhead si les deux sélections maintiennent leur dynamique.

Les Pharaons défieront d’abord l’Australie en seizièmes de finale, puis, en cas de qualification, le vainqueur de la rencontre Argentine-Cap-Vert en huitièmes.