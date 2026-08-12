L'Argentin Giuliano Simeone, attaquant de l'Atlético Madrid, a retrouvé pour la première fois son entraîneur Diego Simeone, ce mercredi, à l'entraînement du club madrilène, après avoir exprimé pendant la Coupe du monde son souhait de quitter l'Atlético pour réaliser son rêve.

Plusieurs rapports de presse ont indiqué qu'Álvarez faisait fortement pression pour rejoindre le Barça lors de l'actuel mercato estival, alors que l'Atlético Madrid tient à conserver ses services.

Le journal « Mundo Deportivo » a révélé les détails de l'entraînement de l'Atlético Madrid, en déclarant : « Tout était parfaitement normal, l'attaquant argentin étant comme tout le monde sous les ordres du Cholo, qui n'a même pas hésité à le placer dans le onze de départ lorsqu'il s'agissait des aspects tactiques, pour former un duo avec Lemar. »

Et d'ajouter : « Une conversation entre l'entraîneur et le joueur était également attendue. On ne sait pas encore si cette conversation a eu lieu ou non, mais nous confirmons que l'attaquant argentin a quitté le terrain d'entraînement de l'Atlético Madrid à onze heures précises du matin, comme le reste de ses coéquipiers. »

Et sur le terrain adjacent au terrain numéro 4, Julián Álvarez se trouvait, aux côtés de Giuliano, Koke, Lemar, Llorente, Baena, Pubill et Grimaldo, à suivre une séance d'entraînement physique supplémentaire avec le préparateur physique Luis Peinado, et Simeone est passé à un moment donné pour observer ses joueurs pendant l'entraînement.

Julián a semblé quelque peu isolé, puisqu'il n'a parlé qu'avec Lemar pendant les quinze minutes réservées aux médias, tandis que Koke, Baena et Llorente échangeaient des plaisanteries, indifférents aux caméras qui se focalisaient sur leur coéquipier, avant que la séance tactique ne commence.