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L'AZ n'a pas su donner suite à sa spectaculaire victoire 2-4 face au Sparta Prague en Ligue Europa. Le club d'Alkmaar a été tenu en échec à Zwolle par le PEC. Sydney van Hooijdonk a ouvert le score pour les locaux et, en seconde période, seul Jordy Clasie a réussi à marquer : 1-1. L'AZ manque l'occasion de dépasser le FC Twente, troisième au classement. Le PEC, entraîné par Alex Pastoor, est douzième.

En début de match, le gardien du PEC Jasper Schendelaar a dû réaliser plusieurs arrêts pour repousser les tirs de Valdemar Byskov et Mateo Chávez. Il a également répondu à une frappe puissante de Dave Kwakman.

Le PEC s'est surtout attaché à fermer les espaces, tout en tentant quelques sorties. Van Hooijdonk a ainsi pénétré dans la surface balle au pied avant de tirer dans le petit filet extérieur.

Quelques minutes avant la pause, les joueurs de Zwolle ont pourtant ouvert le score à la surprise générale. Damian van der Haar a adressé un ballon aérien à Van Hooijdonk, laissé libre au second poteau. Celui-ci a placé une tête dans le petit côté : 1-0.

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C'était déjà le troisième but de la saison pour l'attaquant. Juste après la pause, Younes Namli a même semblé en mesure de doubler la mise, mais il n'y est pas parvenu. Le Danois a repris de plein fouet un ballon repoussé et a tiré à côté.

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L'entraîneur de l'AZ Leeroy Echteld a tenté de provoquer une réaction en faisant entrer d'abord Clasie, puis Calvin Stengs. Ce dernier a tenté sa chance d'une frappe que Ryan Thomas a déviée de la tête juste au-dessus du but.

À dix minutes de la fin, Ayoub Oufkir a débordé son adversaire et Sherel Floranus a dégagé son centre au second poteau. Le défenseur a toutefois envoyé le ballon dans les pieds de Clasie, qui a égalisé d'une frappe puissante dans le petit côté : 1-1.

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Dans les derniers instants du temps additionnel, le PEC s'est soudain procuré une grosse occasion d'inscrire le but de la victoire contre toute attente. Jari De Busser a réagi très vite : sorti de son but, il a repoussé la tentative de Jan Burger. Le score en est resté à 1-1.

L'AZ perd ainsi deux points de manière surprenante et compte désormais cinq points de retard sur le leader, le PSV. Le PEC traverse une excellente période et n'a perdu aucun de ses six derniers matches d'Eredivisie.