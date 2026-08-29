L’AZ reste toujours irréprochable cette saison en Eredivisie. Samedi soir, le club a également remporté son quatrième match de championnat. À Alkmaar, l’équipe s’est imposée sur le large score de 5-2 face à Go Ahead Eagles.

En première période, ce sont surtout les buts curieux qui ont retenu l’attention. Dave Kwakman a rapidement débloqué la situation d’une frappe lointaine déviée par Victor Edvardsen : 1-0.

L’équipe de Leeroy Echteld a dominé de la tête et des épaules à l’AFAS Stadion, sans parvenir pendant longtemps à traduire cette supériorité par davantage de buts. Go Ahead Eagles a ainsi pu revenir au score contre le cours du jeu.

Une frappe de Melle Meulensteen a été déviée, ce qui a obligé le gardien de l’AZ, Jari De Busser, à intervenir difficilement. Sur le rebond, il n’a ensuite rien pu faire sur une tentative d’Edvardsen : 1-1.

Avant la pause, l’AZ a tout de même repris l’avantage grâce à Ro-Zangelo Daal. Sa tentative aussi a été déviée : 2-1. Kjetil Haug, le gardien de Go Ahead Eagles, ne pouvait donc une nouvelle fois pas faire grand-chose.

L’équipe d’Echteld a parfaitement entamé le second acte, puisque l’écart a été creusé en quelques minutes. Lewis Schouten a été parfaitement servi par Mateo Chávez, le Mexicain qui laisse une impression très solide lors des premières semaines au poste d’arrière gauche chez les Alkmaarders : 3-1.

Chávez a également pris part à la fête à la 68e minute. Il a profité d’une relance approximative de Go Ahead Eagles et a conclu avec autorité via la face inférieure de la barre : 4-1. Ce n’était certainement pas le seul joli but de la soirée. Daal a de nouveau montré toute sa classe en enroulant magnifiquement un ballon dans la lucarne opposée : 5-1.

Dans les profondeurs du temps additionnel, Go Ahead a réduit l’écart. Le remplaçant Stefan Ingi Sigurdarson a vu sa tentative revenir sur le terrain après avoir touché l’intérieur des deux poteaux, avant que Mathis Suray ne parvienne finalement à conclure : 5-2.



