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imago-sport-1082128099.jpgPro Shots

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L’AZ, notamment grâce à des bijoux de Chávez et Daal, est toujours impeccable en Eredivisie

Alkmaar vs Go Ahead Eagles
Alkmaar
Go Ahead Eagles
Eredivisie

L’AZ reste toujours irréprochable cette saison en Eredivisie. Samedi soir, le club a également remporté son quatrième match de championnat. À Alkmaar, l’équipe s’est imposée sur le large score de 5-2 face à Go Ahead Eagles.

En première période, ce sont surtout les buts curieux qui ont retenu l’attention. Dave Kwakman a rapidement débloqué la situation d’une frappe lointaine déviée par Victor Edvardsen : 1-0.

L’équipe de Leeroy Echteld a dominé de la tête et des épaules à l’AFAS Stadion, sans parvenir pendant longtemps à traduire cette supériorité par davantage de buts. Go Ahead Eagles a ainsi pu revenir au score contre le cours du jeu.

Une frappe de Melle Meulensteen a été déviée, ce qui a obligé le gardien de l’AZ, Jari De Busser, à intervenir difficilement. Sur le rebond, il n’a ensuite rien pu faire sur une tentative d’Edvardsen : 1-1.

Avant la pause, l’AZ a tout de même repris l’avantage grâce à Ro-Zangelo Daal. Sa tentative aussi a été déviée : 2-1. Kjetil Haug, le gardien de Go Ahead Eagles, ne pouvait donc une nouvelle fois pas faire grand-chose.

L’équipe d’Echteld a parfaitement entamé le second acte, puisque l’écart a été creusé en quelques minutes. Lewis Schouten a été parfaitement servi par Mateo Chávez, le Mexicain qui laisse une impression très solide lors des premières semaines au poste d’arrière gauche chez les Alkmaarders : 3-1.

Chávez a également pris part à la fête à la 68e minute. Il a profité d’une relance approximative de Go Ahead Eagles et a conclu avec autorité via la face inférieure de la barre : 4-1. Ce n’était certainement pas le seul joli but de la soirée. Daal a de nouveau montré toute sa classe en enroulant magnifiquement un ballon dans la lucarne opposée : 5-1.

Dans les profondeurs du temps additionnel, Go Ahead a réduit l’écart. Le remplaçant Stefan Ingi Sigurdarson a vu sa tentative revenir sur le terrain après avoir touché l’intérieur des deux poteaux, avant que Mathis Suray ne parvienne finalement à conclure : 5-2.


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