L’AZ frustré après sa défaite sur le terrain de l’Ajax : « Nous méritions de gagner »

Peer Koopmeiners est très déçu par la défaite de l’AZ face à l’Ajax (1-0). Après la rencontre, le capitaine du club d’Alkmaar affirme à ESPN que son équipe méritait de gagner à la Johan Cruyff ArenA.

« Je pense qu’on méritait mieux », commence Koopmeiners après le match. « C’est dommage d’encaisser le 1-0 aussi vite. On vient ici avec beaucoup de confiance, et on en avait vraiment. »

L’Ajax a pris l’avantage grâce à une tête de Tolu Arokodare. Les deux équipes se sont ensuite créé plusieurs occasions, mais le score n’a plus évolué. « Hormis au début, on l’a aussi montré. On méritait de gagner. »

« On sait aussi qu’il faut entrer dans son match ici, bien sûr. C’est dommage, parce que ça nous arrive depuis plusieurs semaines d’affilée et ce n’est vraiment pas nécessaire. Après le 1-0, on voit tout de suite avec quelle facilité on joue et à quel point on domine ici. »

L’AZ n’a remporté aucun de ses quatre derniers matches d’Eredivisie. Avant sa défaite contre l’Ajax, le club avait perdu face au FC Twente (0-2), fait match nul avec de la réussite sur le terrain du SC Cambuur (2-2), puis perdu contre Feyenoord (2-0). L’AZ est ainsi tombé à la cinquième place.

Koopmeiners sait où se situe le problème. « Réussir à se présenter vraiment devant le but et à marquer, c’est ce qui est difficile en ce moment. Il faut amener des joueurs dans la surface pour marquer, c’est aussi simple que ça. On n’a pas assez d’appétit dans ce domaine. »

« On passe plutôt bien sur les côtés, mais ensuite, il n’y a pas assez de monde dans la surface. À la fin, si, et là, il faut simplement marquer. Je crois qu’on a eu les occasions. Comme je l’ai dit : au bout du compte, on mérite de gagner. »

Koopmeiners ne s’inquiète pas outre mesure. « J’essaie d’amener le ballon devant et ensuite, ils doivent le mettre au fond. Ils en sont vraiment capables, on l’a pleinement montré en début de saison. »

« C’est aussi une question de confiance, elle doit revenir. Mais au bout du compte, il faut quand même tuer un match comme celui-là », conclut Koopmeiners, qui peut désormais se préparer à une rencontre particulière. Jeudi, la Juventus de son frère Teun se déplacera à Alkmaar en Ligue Europa.