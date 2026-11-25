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Jeudi, l’AZ affrontera un Sparta Prague en difficulté lors de la phase de ligue de la Ligue Europa. Où en est le grand club tchèque, qui a limogé Brian Priske le week-end dernier ? Voetbalzone s’est entretenu avec le journaliste Pavel Stastny au sujet du prochain adversaire européen de l’AZ.

Ce fin connaisseur du Sparta Prague revient sur le départ en cours de saison de l’ancien entraîneur du Royal Antwerp FC et de Feyenoord, revenu au club en 2025 après l’avoir déjà dirigé de 2022 à 2024. « Le Sparta a été éliminé de la coupe nationale et compte désormais treize points de retard sur son rival, le Slavia Prague, en championnat tchèque. »

Le limogeage de Priske



« Les résultats se sont dégradés ces dernières semaines et le match à domicile contre le Slovan Liberec s’est lui aussi soldé par une déception », explique Stastny, en référence à la douloureuse défaite 1-3 de dimanche dernier qui a fini par coûter son poste à Priske. « L’ambiance dans le stade était très tendue. Les supporters scandaient ‹ Priske, dégage ! › et insultaient les dirigeants du club. Son départ était devenu inévitable. » L’entraîneur danois a été limogé le lendemain, après un cinquième match consécutif du Sparta sans victoire.

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En début de saison, l’optimisme était bien plus grand dans l’entourage du Sparta. Selon Stastny, tout a changé quand le joueur vedette Adam Karabec s’est blessé à la cheville fin septembre. « Après sa blessure, l’équipe a vraiment commencé à peiner. Il menait l’attaque et apportait de la créativité ainsi que des solutions inattendues près du but adverse. » Après deux mois d’absence, Karabec est sur le chemin du retour, mais trop tard pour sauver l’avenir de Priske à Prague.

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Jonatan Brunes est un autre nom qui retient l’attention dans l’effectif de l’adversaire de l’AZ. L’attaquant norvégien de 26 ans, qui mesure 1,89 m, est arrivé l’été dernier à l’epet ARENA avec de grandes attentes. « Le Sparta a déboursé entre cinq et six millions d’euros pour lui », précise l’observateur du club. « Même si Brunes est actuellement le meilleur buteur du championnat tchèque, on attend davantage de lui. Il a manqué plusieurs grosses occasions ces derniers mois. La principale force du Sparta se trouve d’ailleurs sur les ailes. Josimar Alcócer et John Mercado sont rapides et bons dribbleurs. »

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La Ligue Europa doit offrir une distraction au Sparta, en proie aux turbulences. Avec quatre points en quatre matches, son début de phase de ligue n’a pas été brillant, même si les barrages restent à sa portée. « Le Sparta avait clairement l’ambition d’atteindre la phase à élimination directe de la Ligue Europa, mais la défaite contre le Lillestrøm SK lui a fait du tort. Le Sparta menait, mais a encaissé des buts en fin de match à cause d’erreurs défensives. Cela pourrait bien s’avérer décisif », prévient Stastny, qui envisage le pire.

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Le Sparta se montre également très irrégulier en 1. Liga tchèque. Le titre paraît déjà hors de portée de l’adversaire de l’AZ. « Le Sparta s’est montré trop irrégulier et son retard sur les équipes de tête est énorme. L’entraîneur Brian Priske et le directeur sportif Tomas Rosicky ont tous deux été remplacés. La première priorité est de nommer un nouvel entraîneur, puis de résoudre les problèmes de l’effectif pendant le mercato hivernal. »

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Mercredi matin, il a par ailleurs été annoncé que Lukás Bláza assurerait provisoirement l’intérim au Sparta. Il sera épaulé dans les prochaines semaines par Miroslav Droppa, déjà entraîneur des jeunes du grand club tchèque. Bláza dirigeait le Loko Praha, club de troisième division partenaire du Sparta Prague. À ce duo de tenter de réaliser un petit miracle jeudi en prenant trois points à l’AZ en Ligue Europa.

Le Sparta et l’AZ ne s’étaient rencontrés pour la première fois sur la scène européenne que la saison dernière. Le club d’Alkmaar avait fait forte impression en mars de cette année, rappelle Stastny. « Tout le monde se souvient encore du match retour entre les deux clubs à Prague. » L’AZ s’était imposé 0-4 à Prague en huitième de finale de la Ligue Conférence, une semaine après sa victoire 2-1 à l’AFAS Stadion. Troy Parrott et Sven Mijnans avaient alors brillé pour l’AZ, mais ne jouent plus à Alkmaar aujourd’hui.

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L’AZ débutera jeudi à 21 h son déplacement chez le Sparta Prague, qui compte deux points de moins que l’équipe de Leeroy Echteld. Son année civile en Ligue Europa s’achèvera le 10 décembre par la réception du Sturm Graz. La phase de ligue se terminera en janvier prochain avec la réception du Dinamo Zagreb le 21 janvier, puis un déplacement chez Benfica le 28 janvier.