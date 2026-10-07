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imago-sport-1083763990.jpgANP
Bart DHanis
Traduit par

L’AZ a obtenu gain de cause et lie Kees Smit pour quatre ans

K. Smit
Alkmaar

L’AZ et Kees Smit sont parvenus à un accord pour une prolongation de son contrat, rapporte Voetbal International. Le milieu de terrain né à Heiloo est désormais lié au club jusqu’à la mi-2030 à l’AFAS Stadion.

Smit est l’un des talents les plus convoités d’Europe. Des clubs anglais, le FC Barcelone et le Real Madrid l’ont tous inscrit sur leurs tablettes.

Malgré cela, un transfert ne s’est pas concrétisé pour le meneur de jeu l’été dernier. Smit est resté à l’AZ et a donc décidé de prolonger de deux ans son contrat, qui courait jusqu’à la mi-2028.

Smit a intégré le centre de formation de l’AZ à l’âge de neuf ans. Entre-temps, il compte 84 matches avec l’équipe première.

Lors de ces rencontres, le milieu de terrain de vingt ans a inscrit sept buts et délivré quatorze passes décisives. La saison dernière, il a remporté avec le club la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot.

La saison dernière, Smit a également fait ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas. Lors d’un match amical contre la Norvège (victoire 2-1), il a été titularisé par le sélectionneur de l’époque, Ronald Koeman.

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