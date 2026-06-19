Jari De Busser quitte les Go Ahead Eagles pour s’engager avec l’AZ, ont annoncé les dirigeants d’Alkmaar via leurs canaux officiels. Le gardien de 26 ans s’est engagé jusqu’en juin 2031 avec le club de l’AFAS Stadion.

« Je suis très heureux d’être ici », déclare le gardien sur le site officiel du club. « J’ai déjà un peu exploré la ville avec ma compagne. C’est un cadre magnifique et, bien sûr, je connaissais déjà le stade pour y avoir assisté lors de matchs précédents. Dès le premier instant, j’ai été chaleureusement accueilli par le club. L’AZ donne l’impression d’être un club familial qui s’est développé progressivement, sans pour autant oublier ses racines. »

« Au fil des ans, l’AZ a aidé de nombreux joueurs à se développer et à franchir des étapes vers un niveau supérieur. Cela me parle énormément. J’ai toujours eu un petit faible pour l’AZ et le fait d’en faire désormais partie me semble vraiment exceptionnel. »

Mercredi, le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin avait déjà annoncé que le héros de la coupe, âgé de 26 ans, rejoignait Alkmaar pour « plusieurs millions ». Ces deux dernières années, De Busser a défendu les cages du Go Ahead à pas moins de 65 reprises.

À Alkmaar, le staff lui fait pleinement confiance : il est perçu comme un gardien expérimenté et régulier, capable de rivaliser avec Rome-Jayden Owusu-Oduro, tandis que l’AZ entend renforcer encore la concurrence à ce poste.

Recruté en 2024 par Go Ahead Eagles auprès du Lommel SK sans indemnité de transfert, il s’est rapidement imposé comme un joueur clé et un chouchou du public à De Adelaarshorst.

Grâce à ses performances, il a largement contribué au triomphe du club en Coupe. La saison dernière, il était le numéro un quasi incontesté et a disputé 46 matchs officiels.