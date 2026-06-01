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Bart DHanis

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L'avenir de Robin van Persie semble plus que jamais incertain, au regard des déclarations de Rigaux et Eenhoorn

Feyenoord

L'avenir de Robin van Persie au Feyenoord reste incertain. Lors d'une conférence de presse lundi après-midi, le tout nouveau directeur technique Dévy Rigaux s'est refusé à confirmer le maintien de l'ancien international néerlandais à son poste d'entraîneur principal.

Lundi après-midi, au stade De Kuip, Robert Eenhoorn et Rigaux ont été officiellement présentés à la presse en tant que directeur général et directeur technique.

Interrogé sur l’avenir de l’ancien international néerlandais, le dirigeant a botté en touche : « Nous allons d’abord analyser la saison écoulée, puis prendre une décision. »

« Nous nous donnons le temps nécessaire et nous n’avons fixé aucune date butoir. Dès que la direction sera claire, nous déciderons », a-t-il ajouté.

Robert Eenhoorn a abondé dans le même sens, excluant toute pression quant au calendrier : « Il faudra encore un certain temps avant que nous ayons pris une décision à ce sujet. »

Van Persie entraîne le Feyenoord depuis un an et demi ; la saison passée, il a terminé deuxième, à bonne distance du PSV.

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