L'avenir de Robin van Persie au Feyenoord reste incertain. Lors d'une conférence de presse lundi après-midi, le tout nouveau directeur technique Dévy Rigaux s'est refusé à confirmer le maintien de l'ancien international néerlandais à son poste d'entraîneur principal.

Lundi après-midi, au stade De Kuip, Robert Eenhoorn et Rigaux ont été officiellement présentés à la presse en tant que directeur général et directeur technique.

Interrogé sur l’avenir de l’ancien international néerlandais, le dirigeant a botté en touche : « Nous allons d’abord analyser la saison écoulée, puis prendre une décision. »

« Nous nous donnons le temps nécessaire et nous n’avons fixé aucune date butoir. Dès que la direction sera claire, nous déciderons », a-t-il ajouté.

Robert Eenhoorn a abondé dans le même sens, excluant toute pression quant au calendrier : « Il faudra encore un certain temps avant que nous ayons pris une décision à ce sujet. »

Van Persie entraîne le Feyenoord depuis un an et demi ; la saison passée, il a terminé deuxième, à bonne distance du PSV.