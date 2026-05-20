L'avenir de Remko Pasveer, après la douloureuse relégation d'Heracles Almelo, est désormais connu

Selon Voetbal International, Heracles Almelo s’apprête à se séparer de Remko Pasveer seulement six mois après son arrivée. Le gardien de 42 ans ne compte toutefois pas prendre sa retraite et cherche déjà un nouveau club.

Le gardien expérimenté était revenu à Almelo pour la deuxième fois l’hiver dernier afin de sauver le club de la relégation. Malgré un bref regain de forme avant la trêve hivernale, l’équipe d’Ernest Faber n’a jamais réussi à sortir de la zone de relégation.

Les Almelois ont finalement terminé 18es avec seulement 19 points, à dix longueurs du premier non-relégable, le NAC. Pasveer n’a pas réussi à endiguer la crise défensive : Heracles a concédé 85 buts cette saison.

En onze matchs, il a concédé 27 buts, préservant ses filets inviolés uniquement lors du 0-0 contre le FC Utrecht.

Une fois la relégation actée, le vétéran a cédé sa place à Timo Jasink. Le gardien de 23 ans, perçu comme un joueur d’avenir, devrait protéger les buts en Keuken Kampioen Divisie la saison prochaine.

Selon Voetbal International, l’ancien gardien de l’Ajax, du PSV et de Vitesse, entre autres, n’envisage toutefois pas de raccrocher les gants. On ignore encore où il atterrira et si des clubs se sont déjà manifestés concrètement.

Outre Pasveer, le contrat de Sava Cestic ne sera pas prolongé et l’option d’achat sur Erik Ahlstrand, prêté par St. Pauli, ne sera pas levée.