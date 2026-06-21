Mikel Oyarzabal, la star de l'équipe d'Espagne, a brillé dimanche soir lors de la rencontre face à l'Arabie saoudite, comptant pour la Coupe du monde 2026.

L’attaquant a inscrit un doublé, contribuant au large succès 4-0 des siens lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Au micro de la télévision espagnole, repris par le quotidien Mundo Deportivo, l’attaquant a souligné l’importance de redorer l’image de la Roja après le match nul concédé face au Cap-Vert.

« Nous sommes heureux d’avoir renversé la situation, et nous sommes également satisfaits de notre prestation sur le terrain. Il faut maintenant continuer sur cette lancée », a déclaré Oyarzabal.

Il a ajouté : « Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe de cette manière… Lors du dernier match, je n’étais pas assez présent, mais j’ai essayé d’apporter mon aide du mieux que j’ai pu. »

Il a également souligné qu’il avait toujours senti le soutien du staff technique et de ses coéquipiers, ajoutant : « Je n’ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, car j’ai toujours ressenti l’affection et l’estime des personnes dont l’avis compte pour moi, de mes coéquipiers et de l’entraîneur, et c’est ce à quoi je m’accroche. »

Enfin, il a dissipé toute inquiétude concernant son remplacement, assurant qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une blessure.

Pour clore le sujet, il a assuré : « Tout va bien. Il est logique que l’entraîneur veuille donner du temps de jeu au maximum de joueurs. Chacun aura son rôle à jouer ; quand c’est ton tour, tu donnes le maximum, et quand tu es remplacé, celui qui entre doit faire de même. »