La sélection australienne a essuyé un coup dur avant son match très attendu contre l'Égypte en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après avoir appris que deux de ses joueurs phares seraient absents jusqu'à la fin du parcours de l'équipe dans la compétition.

Les Pharaons, deuxièmes du groupe 7 avec cinq points, sont officiellement qualifiés et défieront les Australiens vendredi prochain.

Les Australiens devront ainsi se passer de l’ailier chevronné Matthew Leckie, blessé lors de la deuxième journée face aux États-Unis et déjà forfait pour le dernier match contre le Paraguay.

Le staff technique emmené par Tony Popović a ensuite essuyé un nouveau coup dur : le latéral droit Jacob Italiano, jusque-là épargné, s’est blessé à l’ischio-jambier lors d’une séance collective et ne pourra pas non plus tenir son poste.

La Fédération australienne de football a confirmé, dans un communiqué publié sur ses comptes officiels, que Leki et Itagliano ne participeront pas aux prochaines rencontres de la Coupe du monde 2026.

Conformément au règlement de la compétition, qui n’autorise les remplacements que 24 heures avant le premier match, Tony Popović devra donc composer avec l’effectif actuel pour la suite de la Coupe du monde.

Dans son communiqué, la Fédération australienne a déclaré : « Tout le monde au sein de la Fédération australienne de football et de l’équipe nationale des Socceroos souhaite bonne chance à Jacob et Matthew dans leur convalescence, et les remercie pour leur contribution tout au long du parcours de l’équipe nationale dans la compétition. »

Matthew Leckie avait commencé la compétition sur le banc lors du match d’ouverture contre la Turquie, avant de jouer 61 minutes face aux États-Unis et de se blesser.

Quant à Jacob Italiano, il avait commencé comme ailier droit face à la Turquie, puis avait enchaîné comme arrière droit contre les États-Unis avant de se blesser lors de la séance d’entraînement précédant le match face au Paraguay.