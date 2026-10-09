L’attaquant vedette du PSV est absent du onze de départ contre le SC Heerenveen

Le PSV reprend l'Eredivisie VriendenLoterij vendredi avec une réception du sc Heerenveen. Peter Bosz a désormais dévoilé la composition de l’équipe à domicile. Ivan Perisic est absent du onze de départ des Eindhovenois. Le coup d’envoi est prévu à 20 heures.

Matej Kovár sera dans les buts au Philips Stadion. Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo et Mauro Júnior (de droite à gauche) formeront la défense du PSV. Aux côtés de Perisic, Yarek Gasiorowski, Filip Kostic, Mikkel Bro Hansen et Lutsharel Geertruida, sorti sur blessure avec les Pays-Bas pendant la trêve internationale, figurent notamment aussi sur le banc.

Paul Wanner sera absent pendant quelque temps en raison d’une blessure, comme Bosz l’a laissé entendre cette semaine. Kodai Sano, Noah Fernández et Guus Til composeront donc le milieu de terrain lors de ce match à domicile contre les Frisons.

En attaque, Bosz ne peut toujours pas compter sur Ricardo Pepi et Sam Lammers. Sven Mijnans, auteur récemment d’un triplé contre le Sparta Rotterdam, glisse donc à la pointe de l’attaque. Esmir Bajraktarevic débute à droite, tandis que Ruben van Bommel évoluera sur le flanc gauche.

Le PSV doit s’imposer pour rester dans le sillage du leader, l’AZ. De plus, trois points donneraient un boost à l’approche de la reprise de la Ligue des champions, avec le RB Leipzig comme adversaire mardi.

Composition du PSV : Kovár ; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior ; Sano, Til, Fernández ; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel.

Composition du sc Heerenveen : Klaverboer ; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis ; Linday, Courtens, Smans ; Trenskow, Vente, Rivera.