Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1083561968.jpgANP
Rian Rosendaal
Traduit par

L’attaquant vedette du PSV est absent du onze de départ contre le SC Heerenveen

PSV vs Heerenveen
PSV
Heerenveen
Eredivisie

Le PSV reprend l'Eredivisie VriendenLoterij vendredi avec une réception du sc Heerenveen. Peter Bosz a désormais dévoilé la composition de l’équipe à domicile. Ivan Perisic est absent du onze de départ des Eindhovenois. Le coup d’envoi est prévu à 20 heures.

Matej Kovár sera dans les buts au Philips Stadion. Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo et Mauro Júnior (de droite à gauche) formeront la défense du PSV. Aux côtés de Perisic, Yarek Gasiorowski, Filip Kostic, Mikkel Bro Hansen et Lutsharel Geertruida, sorti sur blessure avec les Pays-Bas pendant la trêve internationale, figurent notamment aussi sur le banc. 

Paul Wanner sera absent pendant quelque temps en raison d’une blessure, comme Bosz l’a laissé entendre cette semaine. Kodai Sano, Noah Fernández et Guus Til composeront donc le milieu de terrain lors de ce match à domicile contre les Frisons.

En attaque, Bosz ne peut toujours pas compter sur Ricardo Pepi et Sam Lammers. Sven Mijnans, auteur récemment d’un triplé contre le Sparta Rotterdam, glisse donc à la pointe de l’attaque. Esmir Bajraktarevic débute à droite, tandis que Ruben van Bommel évoluera sur le flanc gauche.

Le PSV doit s’imposer pour rester dans le sillage du leader, l’AZ. De plus, trois points donneraient un boost à l’approche de la reprise de la Ligue des champions, avec le RB Leipzig comme adversaire mardi.

Prochains matchs
RBL

RBL

Ligue des Champions

13 oct. 2026

PSV

PSV

HEE

HEE

Eredivisie

16 oct. 2026

EXC

EXC

Composition du PSV : Kovár ; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior ; Sano, Til, Fernández ; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel. 

Composition du sc Heerenveen : Klaverboer ; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis ; Linday, Courtens, Smans ; Trenskow, Vente, Rivera. 

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google