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Emre Mor a décidé d’arrêter le football professionnel avec effet immédiat, a annoncé le NEC lundi après-midi sur ses canaux officiels. L’attaquant a choisi d’« écouter son corps ».

Mor était arrivé libre de Fenerbahçe l’été dernier. Le footballeur turc avait bien commencé à Nimègue, mais une blessure est rapidement venue tout gâcher.

Il a disputé son dernier match avec le NEC le 12 septembre. Il était alors entré en jeu pour un quart d’heure lors de la défaite 3-0 contre le SC Cambuur.

Mor aura finalement joué sept matches pour le club de Nimègue, inscrivant un but. Un but décisif, marqué en prolongation du match de qualification pour la Ligue des champions contre l’Olympiakos, qui a assuré au club une place en compétition européenne.

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Sur le site du NEC, l’attaquant de 29 ans explique sa décision d’arrêter : « Depuis que je suis tout petit, je n’ai eu qu’un rêve : devenir footballeur professionnel. Avoir pu vivre ce rêve a tout représenté pour moi. J’ai toujours essayé de tout donner pour ce sport que j’aime tant. »

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« Ces derniers temps, j’ai toutefois dû faire face à plusieurs problèmes de santé. Je suis arrivé à un point où je dois écouter mon corps, respecter mes limites et faire passer mon bien-être en premier », poursuit-il.

« C’est pourquoi j’ai pris la difficile décision de quitter provisoirement le football professionnel et de me concentrer sur moi-même. Mon amour du football ne changera jamais et je garde espoir quant à ce que l’avenir pourrait encore m’apporter. »

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Le directeur technique Carlos Aalbers a également réagi sur le site du NEC : « Emre est un footballeur très talentueux. L’été dernier, nous avons relevé le défi ensemble, avec l’intention de nous entraider et de lui donner l’occasion de montrer son talent au N.E.C. »

« Malheureusement, Emre nous a fait savoir qu’il ne pouvait pas, pour le moment, apporter ce qu’il aimerait apporter. Nous en avons discuté ensemble en toute bonne entente et avons finalement conclu que c’était la meilleure voie pour les deux parties. La santé d’une personne passe toujours avant tout. Nous souhaitons à Emre beaucoup de courage et le meilleur pour l’avenir. »