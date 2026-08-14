Tolu Arokodare a réagi pour la première fois au supposé incident survenu lors d’un entraînement de Wolverhampton Wanderers. L’attaquant nigérian se serait assis sur le terrain d’entraînement pour forcer un transfert, mais il ne veut pas dire à l’Algemeen Dagblad ce qu’il s’est précisément passé.

La BBC avait précédemment rapporté qu’Arokodare avait provoqué une certaine agitation chez les Wolves. Après avoir été écarté du groupe pour un match amical, l’attaquant se serait assis sur le terrain pendant un entraînement.

Selon d’autres médias, cela ne se serait pas arrêté là. Un jour plus tard, la sécurité aurait même été mobilisée pour empêcher Arokodare de perturber à nouveau un entraînement.

L’Algemeen Dagblad soumet ces récits au nouvel attaquant de l’Ajax, mais Tolu garde le silence. « Je ne peux pas le dire. Je suis encore sous contrat avec les Wolves et j’ai du respect pour le club, les joueurs et les supporters. »

Arokodare suggère en même temps qu’il y a davantage derrière cette histoire que ce qui a été dévoilé jusqu’à présent. « La vérité finira bien par sortir un jour. Sinon, Dieu et moi la connaissons. »

Le message d’adieu des Wolves, dans lequel cette collaboration ratée était évoquée de manière marquante, a également été abordé. « Un ami me l’a envoyé. Ça en dit long. J’appartiens encore au club. Que puis-je dire ? Je ne veux pas avoir de problèmes. »

Tolu a ensuite été interrogé sur un éventuel regret, avec le recul. L’attaquant fait comprendre qu’il n’aurait aucun mal à prendre ses responsabilités s’il a réellement fait quelque chose de mal.

« Dans ce cas, je présenterais mes excuses. S’il y a trois mots que je n’ai aucun mal à dire, ce sont “please, thank you et sorry”. Je ne m’en moquerais jamais. Si je fais quelque chose de mal, je présente mes excuses. »