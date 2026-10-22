L’attaquant de l’Ajax Marcos Leonardo donne une explication surprenante à son « surpoids »

Marcos Leonardo s’est confié jeudi soir sur ses débuts difficiles à Amsterdam après la victoire 2-0 de l’Ajax face à l’Atalanta. L’attaquant brésilien, vivement critiqué par Wim Kieft pendant la rencontre, s’est exprimé sur Ziggo Sport au micro de Sam van Royen au sujet de son manque de buts, de sa concurrence avec Tolu Arokodare et de sa condition physique à son arrivée aux Pays-Bas.

Grâce à des buts des remplaçants Tolu et Abdellah Ouazane, l’Ajax a décroché sa première victoire en Ligue Conférence, mais Marcos Leonardo a connu une nouvelle soirée décevante. Titulaire, l’attaquant a manqué une grosse occasion avant d’être remplacé à la 66e minute. « Avant tout, je veux remercier Dieu pour la victoire d’aujourd’hui », commence le Brésilien sur une note positive.

« Nous savions que ce serait un match très difficile, mais heureusement, l’équipe l’a abordé avec beaucoup de concentration et d’énergie, ce qui nous a permis de prendre les trois points », poursuit Marcos Leonardo. Le Brésilien de 23 ans sait qu’il peut encore beaucoup progresser sur le plan personnel. « Je suis avant-centre et je veux toujours marquer des buts, mais malheureusement, mes débuts ici n’ont pas été les meilleurs possibles. »

Marcos Leonardo ne s’inquiète toutefois pas outre mesure de sa disette. « Je crois qu’en travaillant dur, les choses iront mieux et que je marquerai de nouveau », assure l’attaquant. « J’ai 23 ans et j’ai déjà marqué plus de cent buts dans ma carrière. Ce n’est donc pas comme si j’avais soudain oublié comment marquer. »

L’attaquant est donc convaincu qu’il finira par trouver ses marques à l’Ajax. « Je suis sûr qu’avec le temps, je finirai par me libérer et par marquer beaucoup de buts pour l’Ajax », souligne-t-il. Pendant ce temps, son concurrent Tolu, entré en jeu et buteur face à l’Atalanta, se fait de plus en plus pressant.

Marcos Leonardo n’a que des mots positifs pour son concurrent. « Tolu est un garçon formidable, quelqu’un qui apporte beaucoup d’énergie positive au groupe et qui arrive chaque jour au centre d’entraînement de bonne humeur et motivé », raconte-t-il. « C’est logique que nous voulions tous les deux jouer et marquer, mais c’est une concurrence saine et, au bout du compte, l’Ajax n’en sera que meilleur. »

Van Royen interroge également Marcos Leonardo sur les informations selon lesquelles il aurait été en surpoids à son arrivée à l’Ajax. « Quand je suis arrivé ici, je revenais tout juste de vacances au Brésil et je n’avais absolument rien fait pendant trente jours. J’avais passé du temps avec ma famille et profité de mes vacances », explique l’attaquant.

« C’est pour cela qu’au début, il a été un peu plus difficile de m’adapter, de me réhabituer à l’Europe, où le football va plus vite. Physiquement, je n’étais pas au mieux, mais je pense que je me rapproche de plus en plus de ma meilleure forme et j’espère pouvoir bientôt aider l’équipe avec beaucoup de buts et de passes décisives. »