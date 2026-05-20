L’attaquant d’Amsterdam peut rêver de la Ligue des champions : « Je veux devenir international »

Jay Enem (23 ans) prendra part cet été aux tours préliminaires de la Ligue des champions avec l’Étoile rouge de Belgrade. Formé à Amsterdam, il n’a pas été conservé par l’Ajax en 2022 et a ensuite voyagé jusqu’en Serbie en passant par l’Italie et Chypre. Dans un entretien accordé à Voetbalzone, l’attaquant au physique imposant retrace son parcours hors des sentiers battus.

Par Wessel Antes

Le FK Crvena zvezda, mieux connu aux Pays-Bas sous le nom de Red Star, a une nouvelle fois dominé le championnat serbe cette saison. Le club le plus important et le plus titré des Balkans a réalisé le doublé et espère se qualifier dans trois mois pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

Arrivé en janvier, il a déjà inscrit six buts et délivré deux passes décisives en seize matchs officiels. « Mon transfert en Serbie s’est avéré fantastique. »

Amsterdam

Son parcours débute sur les terrains de quartier d’Amsterdam-Sud-Est. « J’ai passé mes dix premières années à Ganzenhoef, puis nous avons déménagé à Diemen. C’est mon père qui m’a transmis l’amour du ballon. »

« À Ganzenhoef, je jouais toujours au foot avec mes amis sur la place de l’église. À l’époque, je voulais être Cristiano Ronaldo. Plus tard, j’ai commencé à jouer sur gazon au CTO’70, puis j’ai voulu passer à un niveau supérieur et je suis parti à l’AFC. À partir de là, tout est allé très vite », se souvient Enem.

Dès son plus jeune âge, Enem se distingue par sa supériorité physique sur les terrains, ce qui attire l’attention de plusieurs clubs néerlandais, dont l’AZ Alkmaar, le FC Utrecht, le FC Volendam et le Sparta Rotterdam. « J’ai finalement opté pour l’AZ, où j’ai évolué pendant une saison aux côtés de Kian Fitz-Jim, avant d’être transféré à l’Ajax Amsterdam. »

« Un choix évident : l’Ajax, surtout quand on est né à Amsterdam, c’était un rêve. De Toekomst se trouvait à cinq minutes de chez moi, pratique et motivant. J’aimais la pression liée au maillot ajacide ; en tournoi, tout le monde s’attendait à ce qu’on gagne, ça me poussait encore plus. »

Il restera six ans au sein du centre de formation ajacide. « Je faisais partie de la promotion 2003 avec Kian, Devyne Rensch, Youri Baas, Youri Regeer, Gibson Yah et Naci Ünüvar. Le meilleur ? Naci. Il pouvait à lui seul faire basculer un match. »

Il continue aujourd’hui à tirer profit de ce qu’il a appris chez les Ajacides, même s’il n’a pas réussi à percer au sein du club de son enfance. « J’ai manqué deux années cruciales à cause de problèmes au genou. En 2022, j’ai pourtant participé à une bonne préparation avec l’équipe première, mais le club souhaitait me conserver au Jong Ajax comme unique joueur sans contrat, ce qui ne témoignait pas vraiment de confiance.

« À dix-neuf ans, on veut aussi gagner sa vie. C’est essentiel pour subvenir à ses besoins. Avec le programme chargé du Jong Ajax, impossible d’avoir un autre emploi à côté. J’espère pouvoir un jour prouver le contraire au Johan Cruijff ArenA », conclut Enem.

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Venise

À l’été 2022, Enem a signé un contrat de plusieurs années avec le Venezia FC. « C’était le club qui m’avait accordé le plus de confiance. Il venait d’être relégué en Serie B et souhaitait retrouver un football offensif reposant sur de jeunes talents. J’ai vu là une opportunité idéale. »

Il s’est installé seul en Italie. « Tout était nouveau pour moi et très différent de ce que j’avais connu à l’Ajax. Les débuts ont été difficiles, mais je m’adapte généralement vite aux nouveaux environnements. »

« Lors de mon deuxième entraînement, je me suis blessé pour trois mois, ce qui n’a pas aidé. J’ai finalement fait mes débuts avec Venise, mais on m’a ensuite annoncé que je devais terminer la saison à Vis Pesaro, en Serie C. Je n’avais pas mon mot à dire », raconte Enem. « C’est là que mon déclin a commencé. »

Il ne dispute que sept matchs sous les couleurs de Vis Pesaro, sans marquer. De retour à Venise, il se heurte à nouveau à un traitement qu’il juge étrange : écarté du groupe, il reste plusieurs mois sans participer aux séances d’entraînement collectif.

En attendant des options de prêt concrètes, il envisagea même un retour aux Pays-Bas. Finalement, Venezia le cède mi-septembre à l’Ethnikos Achna, à Chypre.

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Chypre

Cette solution de dépannage ne s’est toutefois pas révélée concluante. « Je suis arrivé à Ethnikos sans avoir retrouvé mon niveau, car je m’étais contenté de m’entraîner individuellement pendant des mois. Après deux brèves apparitions en tant que remplaçant, je me suis à nouveau blessé, cette fois pour le reste de la saison », conclut Enem.

Enem a choisi de rester à Chypre et d'être prêté à l'Omonia pour la saison 2024/25. « J'avais disputé un match amical contre ce club et ils avaient été impressionnés. À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'options et j'avais l'impression que c'était ma dernière chance : c'était tout ou rien. »

« Cette saison s’est révélée difficile, mais formatrice. Nous avons terminé bons derniers et j’ai inscrit seulement quatre buts. Malgré tout, j’ai pu me mettre en évidence et progresser, notamment grâce à la possibilité de disputer enfin un exercice complet. Cette expérience m’a apporté beaucoup de confiance et je tiens à remercier le Ciel, car j’ai traversé des moments où je doutais de ma carrière. »

« J’ai toujours su que j’en étais capable, car j’ai suffisamment de qualités. Mais à un moment donné, il faut aussi le prouver. Les clubs ne vont pas te proposer un contrat comme ça si ça a mal tourné plusieurs fois », analyse Enem.

L’avant-centre de 1,95 m a tiré une leçon essentielle : il doit avant tout croire en lui-même. « Même quand les autres ne croient plus en moi ou que les choses ne se passent pas comme je le souhaite. Le football n’est pas toujours juste. J’ai dû le vivre pour le comprendre. »

Belgrade

S’il savoure sa vie chypriote, Enem choisit pourtant de changer d’air l’été dernier. « Le directeur de l’OFK Belgrade a appelé mon agent sans relâche pour me recruter », explique-t-il.

C’est cette confiance qui a poussé Enem à s’engager avec l’OFK Belgrade fin juillet. « Ce choix s’est révélé payant : je me fonds bien dans le football serbe. Je suis un joueur qui aime les passes en profondeur, qui sait exploiter les espaces et qui ne fuit pas les duels. Ce championnat est très physique et son rythme est plus soutenu qu’à Chypre. Cela offre à de nombreux jeunes talents l’occasion de se mettre en valeur. »

En dix-sept matchs officiels sous les couleurs de l’OFK, il a inscrit dix buts et délivré une passe décisive. « Ces performances ont suscité beaucoup d’intérêt. L’Étoile rouge s’est concrètement manifestée après que j’ai marqué contre eux. Plusieurs clubs russes souhaitaient également m’engager, tandis que Getafe et Ferencváros suivaient ma situation. »

Lorsque l’Étoile Rouge l’a contacté durant le mercato hivernal, Enem n’a pas hésité. « Un autre atout était de pouvoir rester à Belgrade : la même ville, le même championnat, mais au sein du plus grand club des Balkans. Tout était réuni. »

Crvena zvezda

Prêté actuellement à l’Étoile rouge, il est assorti d’une option d’achat et devrait rapidement signer un contrat de plusieurs années. « Je veux continuer à aider l’équipe et j’espère jouer en Ligue des champions la saison prochaine. »

Au sein du club de la capitale, il savoure l’engouement des supporters. « Surtout lors du derby face au Partizan. Récemment, nous avons gagné le titre contre eux, une expérience vraiment unique. » Autre temps fort : ses débuts en Ligue Europa, ponctués d’une passe décisive lors de la victoire 1-0 sur la pelouse de Lille.

Enem évolue aux côtés de plusieurs coéquipiers de renom. « Marko Arnautovic m’a le plus impressionné. Il a connu une carrière exceptionnelle et, comme moi, c’est un avant-centre au style direct ; j’ai beaucoup à apprendre de lui. »

« Le plus surprenant, c’est que je peux lui parler néerlandais grâce à son passage au FC Twente, où il s’est parfaitement senti. Notre gardien Matheus a joué à l’Ajax, mais il s’exprime surtout en portugais ; nous avons tout de même évoqué son séjour à Amsterdam. »

« Un joueur du club à suivre de près pour les amateurs de football ? Vasilije Kostov. Il n’a que dix-huit ans, mais il a déjà beaucoup joué et inscrit de nombreux buts. Je suis convaincu qu’il peut aller très loin », anticipe Enem.

Pour la saison à venir, Enem affiche un objectif clair : « Disputer la Ligue des champions et marquer encore plus de buts que cette saison. C’est tout à fait à notre portée. Chez le Red Star, devenir champion est une évidence, mais il faudra d’abord passer avec succès les tours préliminaires. »

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L’avenir

Enem a gagné en confiance au cours des douze derniers mois. Il se consacre actuellement pleinement à l’Étoile rouge, tout en étant convaincu qu’il peut encore franchir plusieurs caps. « Quand je jouais à Chypre, je n’aurais jamais imaginé pouvoir rêver de la Ligue des champions aujourd’hui. Alors pourquoi pas ? »

« Si je maintiens mon niveau de jeu, tout reste possible. De nouvelles opportunités pourraient se présenter d’ici deux ans. J’ai encore beaucoup de rêves et je suis loin d’avoir atteint mes limites. »

« Un jour, je veux jouer en Premier League. Ce serait le summum pour moi et je vais tout faire pour y arriver. Mais avant ça, je veux marquer encore plus de buts pour le Red Star », conclut Enem avec conviction.

Enem est passé du statut de joueur sans contrat à l’Ajax à celui d’attaquant vedette du Red Star, valorisé plusieurs millions. Ose-t-il déjà rêver d’une carrière en équipe nationale ? « Je veux vraiment devenir international. Cela pourrait se faire pour les Pays-Bas ou le Nigeria, donc je n’exclus rien d’emblée. Je n’ai encore reçu aucune nouvelle de ces deux fédérations. »

« Pour intégrer les Oranje, je dois encore progresser, et le Nigeria possède déjà des avant-postes de classe mondiale, avec Victor Osimhen en tête de gondole. Bien sûr que porter le maillot d’une sélection est un rêve, mais je reste concentré sur le présent. Étape par étape, et nous verrons où cela me mène », conclut Enem.