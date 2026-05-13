Prêté à Almere City, Julian Rijkhoff est autorisé à quitter l’Ajax, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin.

Sous contrat avec l’Ajax jusqu’en 2027, l’attaquant de 21 ans, originaire de Purmerend, ne devrait pas avoir l’occasion de s’imposer au Johan Cruijff ArenA.

L’attaquant a inscrit 19 buts et délivré 4 passes décisives en 42 matchs officiels sous les couleurs d’Almere. « Jordi Cruijff et les autres dirigeants ne pensent toutefois pas qu’il s’inscrive dans les projets d’avenir », précise Boualin.

Il y a deux ans, le club ajacide avait déboursé au moins 1,4 million d’euros pour le racheter au Borussia Dortmund.

Selon le journaliste, le départ pourrait même se concrétiser sans indemnité de transfert, bien que le joueur soit encore sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande s’élève toujours à 750 000 euros. D’après Boualin, plusieurs clubs néerlandais et étrangers se sont déjà renseignés avec prudence.

Son compteur reste bloqué à onze matchs avec l’équipe première, sans le moindre but.