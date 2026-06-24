L'Atlético de Madrid s'apprête à recruter la cible de transfert du FC Barcelone : « L'affaire sera bientôt conclue »

Selon l’expert en transferts Matteo Moretto, l’Atlético de Madrid va recruter Alejandro Grimaldo. Le club de Diego Simeone devance ainsi le FC Barcelone dans la course à la signature du latéral gauche du Bayer Leverkusen.

Le défenseur de 30 ans suscitait pourtant l’intérêt de son pays natal : selon Mundo Deportivo, l’Atlético et le Barça étaient sur les rangs pour recruter l’arrière espagnol. Son choix s’est finalement porté sur le club madrilène.

Selon Moretto, Bayer Leverkusen réclamait initialement 25 millions d’euros, bonus compris, une somme à laquelle l’Atlético, quatrième de la dernière Liga, aurait hésité à s’engager avant de trouver un accord in extremis.

Selon Moretto, les deux clubs sont désormais d’accord et finalisent le contrat ; la signature pourrait intervenir dès mercredi.

Le joueur, qui compte 14 sélections avec la Roja, s’engagerait pour trois ans avec le club de la capitale, tandis que son contrat à Leverkusen court jusqu’en 2027.

Le défenseur, formé à La Masia jusqu’à l’équipe réserve, n’avait jamais débouché en équipe première. En 2016, il avait rejoint Benfica pour un peu plus de deux millions d’euros.

C’est au Benfica qu’il s’est véritablement épanoui, disputant 303 matchs, marquant 27 buts et délivrant 66 passes décisives. En 2023, Leverkusen l’avait recruté gratuitement.