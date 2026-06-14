L'Argentine s'indigne de l'utilisation d'images générées par IA de Diego Armando Maradona

En Argentine, l’utilisation d’images de Diego Armando Maradona générées par intelligence artificielle a provoqué colère et consternation, rapporte La Voz. Une société de paris a en effet diffusé, à des fins commerciales, un montage IA de la légende décédée en 2020, suscitant un vif malaise. Les enfants de Maradona en subissent également les conséquences.

La société argentine BetWarrior a acheté un espace publicitaire pendant le match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Afrique du Sud pour diffuser son spot.

Pendant ce spot, les téléspectateurs argentins ont été surpris par la « présence » de Maradona dans le clip promotionnel.

Plusieurs raisons expliquent cette colère : l’apparition de l’icône a notamment empêché les téléspectateurs de se concentrer sur la rencontre.

Les réseaux sociaux se sont embrasés : les internautes ont dénoncé la démarche de l’entreprise, mais aussi – et surtout – l’autorisation présumée des enfants de Maradona.

Les détracteurs assurent que Maradona n’aurait jamais accepté de prêter son image à une pub pour les jeux d’argent, et le fait que ses enfants l’aient fait provoque étonnement et incompréhension.

Nicolás Bilkins, spécialiste de l’IA, ouvre le débat sur les droits à l’image à l’ère du numérique : « Aujourd’hui, la technologie permet à n’importe qui de dire n’importe quoi. »

« Dans quelle mesure un héritier a-t-il le droit de faire dire à une personne décédée quelque chose qu’elle n’aurait jamais dit ? »

Sur YouTube, où la séquence est également diffusée, BetWarrior a coupé les commentaires.