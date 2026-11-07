L'Argentine durcit le ton : une étape dans l'escalade de la crise autour de la finale du Mondial

La Fédération argentine de football a décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de contester les sanctions infligées par la Fédération internationale de football (FIFA) à la suite des incidents survenus après la finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne, une nouvelle étape dans l'escalade du litige concernant les décisions disciplinaires prononcées à l'encontre de plusieurs joueurs de la sélection et de la fédération elle-même.

Le réseau "RMC Sport" a rapporté que la Fédération argentine a annoncé, ce samedi, son intention de déposer un recours devant le tribunal sportif de la ville de Lausanne, en Suisse, après que la chambre d'appel de la FIFA a confirmé les sanctions infligées au milieu de terrain Leandro Paredes et à la Fédération argentine.

La crise remonte aux incidents qui ont suivi la défaite de l'Argentine face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro après prolongation en finale, lorsque des altercations et des échauffourées ont éclaté entre les joueurs et les membres du staff technique des deux sélections, Paredes étant le principal impliqué.

L'incident a été marqué par l'agression de Paredes sur le défenseur espagnol Eric García, qu'il a fait tomber au sol et saisi par le cou, avant d'entrer en conflit avec Gavi, ce qui vaut au milieu de terrain argentin trois chefs d'accusation disciplinaires, le nombre le plus élevé parmi les joueurs impliqués dans les incidents.

Prochains matchs ARG Matchs Amicaux 18:00 URU

La Fédération argentine a annoncé, dans son communiqué, qu'elle prendrait les mesures juridiques nécessaires pour défendre les droits du joueur et de la fédération, en demandant les motivations des décisions rendues, puis en déposant un recours devant le Tribunal arbitral du sport, affirmant disposer d'arguments factuels et juridiques suffisants pour contester les sanctions.

La FIFA avait prononcé la suspension de Leandro Paredes pour 10 matches, ainsi qu'une amende de 321 000 dollars à l'encontre de la Fédération argentine, en raison des chants discriminatoires proférés par les supporters de la sélection lors de la finale.

En revanche, le dossier des sanctions a connu une évolution en faveur de Nahuel Molina, après que la chambre d'appel de la FIFA a décidé d'alléger la sanction qui lui avait été infligée, la faisant passer d'une suspension de 7 matches et d'une amende de 90 000 dollars à une suspension de 4 matches et une amende de 60 000 dollars.

Les procédures disciplinaires ne se sont pas limitées à Paredes et Molina, puisqu'elles ont également touché Thiago Almada et Roberto Ayala, l'entraîneur adjoint de la sélection argentine.