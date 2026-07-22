« L’Argentine a été contrainte de perdre la finale de la Coupe du monde. Le discours de Messi en est la preuve. »

Un discours prononcé par Lionel Messi depuis le tunnel des joueurs avant la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine a attisé de vives rumeurs. Une théorie du complot, largement relayée en ligne, suggère que l’Argentine aurait volontairement perdu la finale.

Lors de la finale de la Coupe du monde disputée dimanche dernier, l’Espagne s’est imposée au MetLife Stadium après 120 minutes de jeu. Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre.

Mardi, des images ont circulé, filmant l’équipe d’Argentine dans le tunnel menant à la pelouse. Lisandro Martínez et Enzo Fernández y apparaissent visiblement émus, comme touchés par un événement survenu au vestiaire. Le discours de Messi interroge également.

« Allez les gars, du calme, tout le monde, du calme. Le plus important, c’est de rester calmes, les gars, restons calmes. Du calme. Concentrons-nous simplement sur le match, d’accord ? Du calme, oublions tout ça. Oublions tout ça. Jouons, simplement. Concentrons-nous sur le match, sur le jeu », a déclaré Messi dans le tunnel des joueurs.

Alors que de nombreux supporters argentins y voient un complot, le staff de l’Albiceleste a réagi à ces spéculations.

Le sélectionneur Lionel Scaloni a lui-même minimisé la situation et s’est montré indigné lorsqu’on lui a demandé, à la sortie du centre d’entraînement d’Ezeiza, s’il y avait eu un « conflit interne » au sein de l’équipe nationale : « Je n’en reviens pas de ce que vous me demandez. Bien sûr que non », a-t-il répondu.

Mercredi, l’entraîneur adjoint Roberto Fabián Ayala a également balayé d’un revers les spéculations sur la finale du Mondial : « On entend des choses qui nous laissent pantois. Rien de tout cela ne s’est passé, bien au contraire », a-t-il conclu.



