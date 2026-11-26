Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Hanna Hattab s’est retrouvé sous les projecteurs mercredi. L’arbitre syrien dirigeait le match entre Al Jazira et Gol Gohar en Ligue des champions 2 de l’AFC lorsque Gol Gohar l’a accusé d’être ivre. Hattab dément catégoriquement cette accusation et reçoit le soutien de la fédération syrienne de football.

Hattab a pris plusieurs décisions surprenantes en première période, notamment à la 32e minute. Après une faute commise au milieu de terrain sur Ali Asghar Ashouri, joueur de Gol Gohar, Hattab a donné un carton jaune non pas à son auteur, João Milson, mais au gardien d’Al Jazira, Ersin Destanoglu, stupéfait.

Des images montrent qu’après cet épisode, l’entraîneur de Gol Gohar, Mehdi Rahmati, a ouvertement exprimé ses soupçons d’ivresse. À l’issue du match, le manager de Gol Gohar, Heydar Afsari, a déclaré : « L’arbitre n’était pas dans un état normal, et même les joueurs d’Al Jazira nous ont dit la même chose. »

« Le club en a immédiatement informé les responsables du match et les a prévenus que nous ne jouerions pas si la situation restait inchangée. Milson aurait dû être expulsé après sa deuxième faute, mais l’arbitre a donné le carton jaune au gardien adverse à la place. »

Publicité Publicité

Une délégation de la Confédération asiatique de football (AFC) a été informée des plaintes. Hattab n’est ensuite pas revenu sur le terrain pour la seconde période et a été remplacé par le quatrième arbitre. Après le match, Hattab a brièvement réagi sur les réseaux sociaux.

Related Topics

« Je tiens à souligner que ma vie familiale et privée ne relève pas de la responsabilité d’autrui. La foi, la raison et la morale ne permettent pas de porter atteinte à la vie privée des gens ni de les discréditer. »

Hattab n’a pas confirmé lui-même ce qui lui était arrivé, mais le journaliste sportif Isa Saeed, notamment, a apporté des précisions. « Ce qui lui est arrivé était dû à une baisse de sa glycémie, qui lui a fait perdre sa concentration et connaissance. Après le match, il a passé un examen médical et il n’était pas sous l’emprise de l’alcool, contrairement à ce qui a été affirmé. »

Publicité

La fédération syrienne de football (SFA) s’est également exprimée. « Après vérification de son état de santé, l’arbitre a catégoriquement démenti tout ce qui circulait à son sujet sur les réseaux sociaux. La commission souligne son soutien total à l’arbitre et sa détermination à examiner en profondeur tous les détails et les circonstances de l’incident. »

« La commission a contacté la Confédération asiatique de football (AFC) pour demander les documents suivants : le rapport médical de l’arbitre, le rapport du commissaire du match et le rapport de l’évaluateur des arbitres. »

Publicité

« L’objectif est d’établir précisément les circonstances de l’incident et de mener à bien les procédures nécessaires. La commission informera les autorités compétentes et le public de ses conclusions dès réception des rapports demandés et invite chacun à vérifier l’exactitude des informations. »