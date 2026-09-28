Un match entre le REMO et le SVH, en cinquième division du football amateur, a été interrompu samedi après-midi par l’arbitre. Un joueur du REMO a prononcé le mot « cancer », après quoi la rencontre n’a plus repris.

Le match entre le REMO et le SVH n’avait commencé que depuis une demi-heure lorsque l’incident s’est produit. Un joueur du REMO a crié ce mot, après quoi l’arbitre a interrompu le jeu.

Le joueur a présenté ses excuses et a expliqué qu’il l’avait crié « sous le coup de l’émotion ». Finalement, d’autres joueurs sont intervenus et l’arbitre s’est retrouvé désorienté.

Selon l’entraîneur du SVH, « l’arbitre ne savait plus qui avait crié ce mot » et il a décidé d’interrompre définitivement la rencontre. « Je n’ai encore jamais vécu ça », a déclaré l’entraîneur de l’équipe qui n’avait pas utilisé ce mot.

Finalement, la police a même été appelée parce que l’arbitre ne se sentait plus en sécurité, selon ses propres dires. « Tout le monde voulait lui parler, mais il n’a certainement pas été menacé. Il avait le sentiment de ne pas être écouté », a déclaré le président du REMO, Humphrey Alladin, au Algemeen Dagblad.

On ne sait pas encore quand, ni même si, le match entre le REMO et le SVH sera rejoué jusqu’à son terme.



