Dans Goedemorgen Eredivisie, sur ESPN, le responsable de l’arbitrage Raymond van Meenen avait indiqué que l’action du penalty lors du match Feyenoord-AZ (2-0) serait évaluée. Une conclusion a désormais été tirée.

Le VAR a fait savoir à ESPN qu’il regrettait, avec le recul, d’avoir appelé l’arbitre Danny Makkelie à consulter l’écran pour revoir l’action.

Makkelie avait initialement accordé un penalty pour une faute du gardien de Feyenoord, Tjark Ernst, sur l’attaquant de l’AZ Mexx Meerdink. Le pied de l’international néerlandais avait été touché, ce qui l’avait fait tomber.

Sur les conseils du VAR, l’arbitre avait décidé de revoir les images et était revenu sur sa décision. L’AZ n’avait donc pas obtenu de penalty peu avant la pause.

Après évaluation, le VAR a conclu qu’il avait commis une erreur en envoyant Makkelie consulter l’écran.

Selon ESPN, après avoir revu les images, notamment le ralenti filmé de derrière, le VAR estime que la décision initiale de Makkelie était juste et qu’il n’y avait donc aucune raison d’intervenir.

« Le VAR regrette de ne pas avoir examiné les images les plus claires pendant le match, alors qu’elles étaient pourtant disponibles. Il s’agit d’une erreur commise au centre VAR », écrit ESPN.