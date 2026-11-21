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Enzo Maresca, entraîneur de Manchester City, a reconnu que son équipe traversait une période difficile après le match nul concédé face à Fulham en Premier League ce samedi, un nouveau résultat qui prolonge sa série noire et laisse planer le doute sur sa capacité à retrouver son équilibre dans les semaines à venir.

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Manchester City a de nouveau laissé filer des points pour la quatrième rencontre consécutive, mais a cette fois réussi à en prendre un, après avoir été incapable de s'imposer lors de ses trois matchs précédents.

L'équipe compte désormais 22 points en 11 matchs et occupe la troisième place, à la différence de buts derrière Brighton & Hove Albion, qui se déplace sur la pelouse de Hull City demain dimanche.

Manchester City accuse 5 points de retard sur Arsenal, leader du classement, alors que les prochaines rencontres prennent une importance croissante pour une équipe qui ne peut plus se permettre de perdre des points si elle veut continuer à jouer le titre.

Ce match nul face à Fulham intervient en ouverture d'une semaine chargée en grosses affiches, qui exigera des joueurs qu'ils retrouvent rapidement leur concentration.

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Au micro de TNT Sports, Maresca a reconnu la difficulté de la situation traversée par son équipe, soulignant que le but encaissé tôt dans la rencontre avait affecté l'état d'esprit de ses joueurs et les avait rendus anxieux, ce qui s'est ressenti sur leur performance pendant le match.

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« Nous traversons une période difficile à cause des résultats. Nous avons encaissé un but tôt et l'anxiété s'est emparée des joueurs, mais ce que nous pouvons faire, c'est essayer de récupérer et disputer un match important mardi », a déclaré le technicien italien.

Maresca a expliqué que le jeu de Manchester City s'était amélioré en seconde période, après quelques ajustements dans la manière de jouer, assurant que son équipe avait exercé davantage de pression et tenté de mieux approcher le but adverse, sans toutefois parvenir à convertir suffisamment d'occasions pour faire la différence.

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« Nous avons été meilleurs en seconde période après avoir changé certaines choses, nous avons pressé fort, mais ce qui se passe, au bout du compte, fait partie d'une phase de construction », a-t-il ajouté.

Le technicien italien a insisté sur la nécessité de prendre de meilleures décisions sur le terrain et d'exploiter plus efficacement les occasions, estimant que son équipe était capable de se procurer des opportunités mais devait traduire cette supériorité en buts.

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« Nous devons prendre de meilleures décisions, mais nous nous créons des occasions et j'espère que nous saurons en profiter pour marquer davantage », a-t-il poursuivi.

En revanche, les buts encaissés apparaissent comme l'un des principaux défis auxquels le staff technique doit faire face.

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Les chiffres illustrent les difficultés défensives persistantes de Manchester City, qui n'a plus gardé sa cage inviolée depuis neuf matchs consécutifs toutes compétitions confondues, ce qui a poussé Maresca à insister sur la nécessité de trouver des solutions à ce problème, notamment dans les premières minutes des rencontres.

L'équipe s'apprête à recevoir Naples mardi en Ligue des champions, avant de se déplacer chez Arsenal le dimanche 29 novembre, dans un choc très attendu qui pourrait constituer un test important de sa capacité à surmonter la crise et à renouer avec la victoire.