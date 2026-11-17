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L'Égypte a laissé passer l'occasion de prendre seule la tête du groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, en se contentant d'un match nul et vierge sur la pelouse du Malawi, ce mardi, lors de la 4e journée. Elle recule ainsi à la deuxième place, derrière l'Angola, victorieux du Soudan du Sud sur la plus petite des marges (1-0) et qui n'a plus besoin que d'un point pour assurer sa qualification.

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Disputée au Bingu National Stadium, la rencontre a vu la sélection égyptienne gâcher plusieurs occasions face à un George Chikooka en état de grâce. Le gardien malawite a repoussé les tentatives de Mohamed Salah, d'Omar Marmoush et des remplaçants égyptiens, préservant le nul jusqu'au coup de sifflet final. Le match a débuté sur un rythme tranquille, le Malawi faisant le choix de reculer pour défendre. À la 8e minute, Omar Marmoush a failli profiter d'une passe en retrait ratée vers le gardien, mais il n'est pas parvenu à transformer l'occasion en but.

Les minutes suivantes ont été marquées par des interventions musclées, Mohanad Lasheen et Marwan Attia étant victimes de deux contacts appuyés, sous les protestations des joueurs égyptiens et du staff technique face à l'absence de cartons. Dans la dernière minute de la première période, le Malawi a menacé le but de Mostafa Shobeir : Mbinjagira s'est échappé sur le côté droit et a pénétré dans la surface avant de centrer devant le but, mais Hossam Abdelmaguid a dégagé en corner.

Sur ce corner, Lloyd Njaliwa a placé une tête, repoussée par Shobeir en corner, et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Dès le début du second acte, Mahmoud Hassan Trezeguet a écopé d'un carton jaune pour avoir fauché un joueur malawite. À la 62e minute, Marmoush a ensuite manqué une occasion immanquable : seul face au but, il a éliminé un défenseur, mais a trop tardé à frapper, permettant à la défense de dégager le ballon. Ali Maher a procédé à deux changements, avec les entrées de Mahmoud Saber et d'Ibrahim Adel à la place de Marwan Attia et de Nasser Maher. À la 69e minute, Mohamed Salah a été tout près d'ouvrir le score en reprenant un centre de Trezeguet, mais sa frappe s'est écrasée sur le poteau gauche.

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Marmoush a ensuite mené un contre et servi Trezeguet, dont la frappe a été repoussée par Chikooka. Maher a lancé Haissem Hassan et Hamza Abdelkarim à la place de Marmoush et de Trezeguet, et l'Égypte a poursuivi ses efforts. Mais le gardien malawite a stoppé une frappe de Haissem Hassan à la 87e minute, puis repoussé une puissante frappe de Mohamed Hany, avant de priver Ibrahim Adel d'un but sur une autre tentative dans la surface. La rencontre s'est achevée sur un score de 0-0.

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Dans l'autre match du groupe, disputé ce mardi, l'Angola s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Soudan du Sud. L'attaquant Miro a inscrit l'unique but de la rencontre à la 45e minute, en profitant d'une erreur de relance du gardien sud-soudanais, offrant à sa sélection trois points qui portent son total à 10 points.

L'Angola prend ainsi la tête du groupe B avec 10 points, contre 8 pour l'Égypte, deuxième, et 4 pour le Malawi, troisième, tandis que le Soudan du Sud n'a toujours pas inscrit le moindre point.

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La sélection angolaise n'a désormais besoin que d'un point pour assurer sa qualification, alors que l'Égypte devra attendre la trêve internationale de mars prochain pour valider son billet pour la phase finale, période durant laquelle elle affrontera le Soudan du Sud et l'Angola.