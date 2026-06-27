L'Angleterre n'a pas convaincu, mais termine en tête de son groupe ; Jordan Henderson bat un record

L'Angleterre a terminé en tête de son groupe en phase de poules de la Coupe du monde. Lors de la dernière journée, l'équipe entraînée par Thomas Tuchel s'est imposée avec difficulté face au Panama sur le score de 2-0. Les buts ont été inscrits par Jude Bellingham et Harry Kane.

Au coup d’envoi, les Three Lions étaient déjà assurés de leur billet pour le tour suivant. Il ne s’agissait plus que de déterminer leur classement final : première, deuxième ou troisième place du groupe. Le Panama, lui, était déjà mathématiquement éliminé.

Malgré tout, les Three Lions ont souffert durant une première période terne face au représentant d’Amérique centrale. Jordan Pickford a dû s’employer pour repousser les tentatives de Tomás Rodríguez et José Luis Rodríguez, tandis que Marcus Rashford se montrait le plus menaçant pour les siens.

Après la pause, les Three Lions ont accentué la pression. Andrés Andrade a failli marquer contre son camp sur un rebond malchanceux, Rashford a frôlé le cadre en frappant le petit filet, puis le gardien Orlando Mosquera a repoussé une tentative de Kane.

À l’heure de jeu, les Anglais ont finalement ouvert le score lorsque Bellingham a repris un corner : 0-1. Quelques minutes plus tard, le milieu de terrain a délivré un centre précis pour le 0-2 de Kane, qui a marqué de la tête.

Par la suite, l’Angleterre a légèrement levé le pied, mais le Panama, déjà hors course, n’a pas saisi sa chance, d’autant qu’un but du remplaçant José Fajardo a été refusé pour hors-jeu. À dix minutes de la fin, Tuchel a fait entrer Jordan Henderson. L’ancien joueur de l’Ajax est ainsi devenu le premier Anglais de l’histoire à avoir participé à quatre Coupes du monde.

Grâce à ce succès, l’Angleterre termine en tête du groupe L avec sept points. Au tour suivant, elle affrontera une équipe classée troisième de son groupe, puis pourrait retrouver le Brésil en quart de finale.