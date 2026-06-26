L’Angleterre est en alerte : un joueur titulaire est blessé et forfait

Reece James a déclaré forfait avec l’équipe d’Angleterre, selon The Guardian. Le défenseur manquera au moins deux matchs des Three Lions lors de cette Coupe du monde.

Le défenseur s’est blessé au tendon d’Achille lors d’une séance d’entraînement ; une lésion légère qui le tiendra éloigné des terrains environ une semaine.

Son forfait constitue un coup dur pour le sélectionneur Thomas Tuchel, d’autant que l’arrière droit de Chelsea était titulaire lors des deux premières rencontres du groupe, contre la Croatie (4-2) et le Ghana (0-0).

Cette blessure complique encore plus la tâche de Tuchel, déjà privé du latéral droit Toni Livramento ; il ne lui reste désormais qu’une seule option, Travoh Chalobah.

Il manquera donc à coup sûr le dernier match de poule contre le Panama et, si les Three Lions terminent premiers, il devra également faire l’impasse sur le match du tour suivant, probablement contre le Sénégal.