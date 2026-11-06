Sayed Moawad, ancienne star d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, a déclenché une vive polémique après avoir publié un message de colère sur son compte Instagram, ce vendredi, à la suite de l'annonce de la liste des Diables Rouges pour affronter El Sekka El Hadid, en 32es de finale de la Coupe d'Égypte, qui ne comportait pas le nom de son fils Omar.

Moawad a écrit dans son message : « C'est vraiment trop, assez d'injustice, nous avons atteint nos limites, Dieu existe. »

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Bien que Sayed Moawad n'ait pas cité le nom de son fils ni expliqué la raison de son message, le moment choisi a conduit beaucoup à le relier à l'exclusion d'Omar des choix du directeur technique d'Al Ahly, le Marocain Hossein Amotta, avant la rencontre face à El Sekka El Hadid.

La liste comptait 23 joueurs, en vue du match prévu demain samedi au stade du Caire. Onze joueurs d'Al Ahly sont absents de cette rencontre, dont 3 en raison de blessures, tandis que 8 autres sont sortis des plans techniques du staff dirigé par Amotta.

Cet épisode survient après une précédente polémique concernant l'avenir du joueur et ses chances d'obtenir des minutes avec l'équipe première. En novembre 2025, Sayed Moawad avait évoqué le sentiment que son nom était la raison pour laquelle son fils n'obtenait pas sa chance.

L'ancien latéral gauche de l'Égypte a déclaré, dans des propos télévisés : « Le nom de Sayed Moawad a causé une injustice à mon fils Omar en l'empêchant de jouer avec l'équipe première. Et je suis contrarié pour lui parce qu'il est talentueux. »

L'avenir du joueur est également revenu sur le devant de la scène en janvier 2026, après que le journaliste Ahmed Shobeir a révélé l'existence de démarches concernant son prêt au Al Ahly Bank, ainsi que l'intérêt du club de Zed pour l'enrôler définitivement, avant d'annoncer qu'Al Ahly avait renoncé à cette idée.