L'ancienne star d'Arsenal : l'échec du transfert de Vinicius nous a sauvés d'une véritable catastrophe

Le Français Emmanuel Petit, ancienne star d'Arsenal, estime que l'équipe de l'entraîneur Mikel Arteta l'a échappé belle après avoir échoué à recruter le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, cet été.

Arsenal a été sacré champion de Premier League anglaise pour la première fois depuis 2004 au mois de mai dernier, mais Arteta n'a pas perdu de temps pour améliorer son effectif.

Bruno Guimaraes, Ezri Konsa et Christos Tzolis ont tous laissé une empreinte immédiate, mais Arsenal n'a pas réussi à recruter un nouvel attaquant de haut niveau, alors qu'Arteta avait évoqué le besoin d'un nouvel attaquant après une première saison difficile de Viktor Gyökeres.

Le nom de l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez, a été associé à Arsenal tout au long de la période des transferts, bien que ses hésitations concernant un transfert à l'Emirates Stadium aient finalement fait échouer toute chance de conclure l'affaire.

Mais le recrutement de la star du Real Madrid, Vinicius Junior, a été fortement envisagé durant une certaine période du mercato, Arsenal se sentant le plus proche d'enrôler le joueur brésilien, dont les négociations pour la prolongation de son contrat étaient dans une impasse.

Arsenal était optimiste quant à la conclusion de l'affaire, avant que Vinicius ne signe finalement un nouveau contrat pour rester au Bernabeu.

Cependant, plutôt que de considérer cela comme une chose négative, Petit, qui a remporté le doublé avec Arsenal lors de la saison 97/98, estime qu'Arteta aurait peut-être eu du mal à gérer la personnalité d'un joueur comme Vinicius.

Petit a déclaré dans des propos rapportés par le journal britannique « Mirror » : « Je pense que Vinicius Junior est un joueur extrêmement talentueux, mais du point de vue de sa mentalité, je ne suis pas sûr qu'il convienne à Arsenal. Ce n'est que mon avis. »

Il a ajouté : « Je vois beaucoup de joueurs modestes à Arsenal, donc si vous amenez soudainement quelqu'un de complètement différent, cela pourrait poser problème, surtout avec le style de management d'Arteta. »

Il a poursuivi : « Regardez ce qui s'est passé entre Vinicius Junior et José Mourinho lors du match entre le Real Betis et le Real Madrid. Cela m'a rappelé ce qui s'est passé avec Xabi Alonso la saison dernière lorsqu'il a refusé de lui serrer la main. »

La star française sacrée championne du monde en 1998 avec la France a ajouté : « Vinicius Junior fait l'objet de vives critiques de la part des supporters, de la presse et des réseaux sociaux, mais dans ces moments-là, il envoie un mauvais message. Je pense qu'Arsenal a peut-être échappé à une véritable catastrophe au vu de ce moment. »

Il a continué : « J'aurais aimé voir un joueur avec le talent de Vinicius Junior jouer pour Arsenal, mais avec sa mentalité et son arrogance, je pense que cela aurait créé une situation très difficile à gérer. »

Mais ne pas recruter Alvarez a été un coup dur, selon Petit, qui estime que le joueur argentin se serait intégré en douceur.

Petit a souligné : « Julian Alvarez est l'attaquant dont Arsenal a besoin. Pourquoi ? Parce qu'il connaît bien la Premier League anglaise. C'est un joueur extrêmement talentueux, doté d'un excellent mouvement et de grandes qualités techniques, et il s'intégrerait parfaitement au style de jeu actuel d'Arsenal grâce à son jeu en une touche. Je l'admire vraiment en tant que joueur. »

Il a conclu ses propos : « Mais il est évident qu'il veut le Barça, et s'il n'a pas quitté l'Atlético Madrid lors du mercato estival, pensez-vous vraiment qu'il quittera ce club durant le mercato hivernal ? Je n'en suis pas sûr. »

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