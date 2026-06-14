Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

L’ancienne star brésilienne estime que le Maroc méritait la victoire et dit ne pas comprendre la décision d’Ancelotti

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
C. Ancelotti
Endrick
Brésil
Maroc
É.-U.
Italie

L'entraîneur italien a essuyé de nombreuses critiques après le match contre le Maroc.

L’ancienne star brésilienne Fambita a estimé que la « Seleção » avait été en deçà de son niveau habituel lors de son match nul (1-1) face au Maroc, samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis), en ouverture de la campagne des deux équipes vers la Coupe du monde 2026. Selon elle, les « Lions de l’Atlas » ont affiché une meilleure maîtrise.

« Si l’on considère la rencontre dans son ensemble, et au vu de la qualité du jeu et de la possession marocaine, les “Lions de l’Atlas” méritaient mieux qu’un simple match nul », a-t-il analysé sur la chaîne brésilienne JP esportes.

Lire aussi

Après le précédent de la Suisse... Le Maroc en tête d'un classement inquiétant dans l'histoire de la Coupe du monde

Vidéo : Ronaldo arrive à Miami et prépare le Mondial à sa manière

L’ancien joueur brésilien a également critiqué le sélectionneur italien Carlo Ancelotti pour ne pas avoir fait jouer le jeune attaquant du Real Madrid, Endrick.

Coupe du monde
Écosse crest
Écosse
SCO
Maroc crest
Maroc
MAR
Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Haïti crest
Haïti
HAI

Fambetta a déclaré : « Je pense qu’Ancelotti aurait pu faire entrer Endrick dans le match. Je ne comprends pas ce refus, ni cette réticence à compter sur lui… Sans la pression de l’opinion publique, Endrick ne serait pas présent à la Coupe du monde. »

Ismail El-Sibari avait d’abord donné l’avantage aux Lions de l’Atlas en se présentant seul face au gardien Alisson Becker (21^e), avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção d’une frappe splendide après une percée dans la surface (32^e).

Les deux sélections figurent dans le groupe C, où l’Écosse a battu Haïti 1-0 plus tôt dans la journée (heure de Greenwich).

Le Brésil vise un sixième titre mondial, tandis que le Maroc, quart de finaliste au Qatar en 2022, a déjà marqué l’histoire des sélections arabes et africaines.

Publicité