L’ancienne star brésilienne estime que le Maroc méritait la victoire et dit ne pas comprendre la décision d’Ancelotti

L’ancienne star brésilienne Fambita a estimé que la « Seleção » avait été en deçà de son niveau habituel lors de son match nul (1-1) face au Maroc, samedi soir (heure de la côte Est des États-Unis), en ouverture de la campagne des deux équipes vers la Coupe du monde 2026. Selon elle, les « Lions de l’Atlas » ont affiché une meilleure maîtrise.

« Si l’on considère la rencontre dans son ensemble, et au vu de la qualité du jeu et de la possession marocaine, les “Lions de l’Atlas” méritaient mieux qu’un simple match nul », a-t-il analysé sur la chaîne brésilienne JP esportes.

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L’ancien joueur brésilien a également critiqué le sélectionneur italien Carlo Ancelotti pour ne pas avoir fait jouer le jeune attaquant du Real Madrid, Endrick.

Fambetta a déclaré : « Je pense qu’Ancelotti aurait pu faire entrer Endrick dans le match. Je ne comprends pas ce refus, ni cette réticence à compter sur lui… Sans la pression de l’opinion publique, Endrick ne serait pas présent à la Coupe du monde. »

Ismail El-Sibari avait d’abord donné l’avantage aux Lions de l’Atlas en se présentant seul face au gardien Alisson Becker (21^e), avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção d’une frappe splendide après une percée dans la surface (32^e).

Les deux sélections figurent dans le groupe C, où l’Écosse a battu Haïti 1-0 plus tôt dans la journée (heure de Greenwich).

Le Brésil vise un sixième titre mondial, tandis que le Maroc, quart de finaliste au Qatar en 2022, a déjà marqué l’histoire des sélections arabes et africaines.