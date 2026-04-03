L'ancien président du Hilal disculpe Salem Al-Dosari de l'accusation de fuite

L'ancien président du club Al-Hilal, Salem Al-Dossari, capitaine de l'équipe, a été innocenté de l'accusation d'avoir refusé de rejoindre la sélection saoudienne lors de la dernière trêve internationale, en mars dernier.

Al-Dosari n'avait pas participé aux matchs amicaux contre l'Égypte et la Serbie avec les « Verts », après avoir été écarté du stage en raison d'une blessure au genou, ce qui avait conduit certains à l'accuser de s'être soustrait à ses obligations.

Le prince Abdulrahman bin Musaad bin Abdulaziz Al Saoud, ancien président du club Al-Hilal, a publié un tweet sur son compte officiel sur le site « X », dans lequel il a confirmé l'innocence de Salem Al-Dossari face à ces accusations.

L'ancien président du Hilal a publié une photo de la liste des absents de l'équipe, qui accueillera Al-Taawoun demain samedi au stade Kingdom Arena, lors de la 27e journée du championnat Roshen, et qui comprend « El Tornado ».

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Il a écrit : « Voici les absents du Hilal face à Al-Taawoun demain en championnat. Comme indiqué, Salem Al-Dossari, dont on a mis en doute la blessure et dont on a laissé entendre ou déclaré qu’il la simulait, est absent pour cause de blessure lors d’un match important et décisif, dont le résultat pourrait bien déterminer le cours du championnat. »

Selon des informations parues dans la presse, l'absence du capitaine du Hilal pourrait se prolonger lorsque l'équipe accueillera son homologue Al-Khaloud, mercredi prochain, lors d'un match avancé de la 29e journée du championnat Roshen.

Rappelons que Al-Dossari a disputé 27 matchs avec Al-Hilal depuis le début de la saison actuelle, au cours desquels il a inscrit 8 buts et délivré 10 passes décisives.