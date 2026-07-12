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L'ancien Premier ministre espagnol provoque les stars françaises

France vs Espagne
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É.-U.

Mariano Rajoy, l'ancien chef du gouvernement espagnol, a créé la surprise en s'exprimant à la veille du choc entre les Matadors et les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde.

La Roja a atteint le dernier carré grâce à sa victoire 2-1 sur la Belgique, tandis que les Bleus ont disposé du Maroc 2-0.

Dans une tribune publiée par le journal El Debate, Rajoy a salué la qualification des siens pour le dernier carré, affirmant qu’« il ne reste plus grand-chose, et nous espérons que la suite sera encore meilleure ».

Il a ajouté : « L’équipe d’Espagne nous a régalés d’une superbe prestation et mérite toutes nos félicitations pour ce qu’elle a accompli, d’autant plus que la Belgique n’était pas un adversaire facile. »

Il a toutefois rappelé : « La prochaine étape nous oppose à la France en demi-finale. Il ne faut pas oublier que les Bleus ont été sacrés champions du monde à deux reprises, qu’ils ont atteint la finale de l’édition précédente, qu’ils ont remporté tous leurs matchs dans cette Coupe du monde et qu’ils occupent la première place du classement FIFA. »

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Il a souligné : « La France possède un effectif de très haut niveau, même sans joueurs français, elle pratique un football magnifique et sera un adversaire extrêmement coriace. »

Interrogé sur la marche à suivre pour les Espagnols, il préfère botter en touche : « Dans ce genre de situation, je me garde bien de donner des conseils, pour ne pas que quelqu’un s’y fie et que tout se retourne contre nous. Il n’y a pas droit à l’erreur. »

Il conclut : « Nous avons gagné la Coupe du monde une fois et remporté l’Euro à quatre reprises, soit plus que la France, titrée deux fois seulement sur le Vieux Continent… Nous verrons bien ce qui se passera, mais j’ai le pressentiment que nous allons gagner. »

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