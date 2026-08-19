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imago-sport-1081205060.jpgPRESSE SPORTS
Rian Rosendaal

Traduit par

« L’ancien entraîneur de l’Ajax travaille sur l’arrivée de Quinten Timber »

Mercato
Marseille
Q. Timber

L’Olympique de Marseille discute avec le FC Porto d’un possible transfert de Quinten Timber, assure Foot Mercato ce mercredi. L’entraîneur Francesco Farioli apprécie le milieu de terrain, qui évolue en Ligue 1 depuis janvier.

Selon toute vraisemblance, Timber privilégie lui-même une aventure en Premier League. On ne sait pas encore si un club anglais formulera à court terme une offre pour le joueur, sous contrat avec Marseille jusqu’à la mi-2030.

Timber a été arraché à Feyenoord en janvier de cette année pour 4,5 millions d’euros. Depuis, le milieu défensif a disputé seize matches sous le maillot du géant français, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive.

Le journaliste de Transfermarkt Sacha Tavolieri a indiqué la semaine dernière que Porto était prêt à formuler une offre comprise entre quinze et dix-huit millions d’euros. Reste à savoir si Timber est prêt à tenter un nouveau départ au Portugal.

Timber réalise pour l’instant une solide préparation avec L'OM, après avoir auparavant participé à la Coupe du monde avec l’équipe des Pays-Bas plus tôt dans l’été. En deux matches amicaux, il a signé un but et une passe décisive.

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