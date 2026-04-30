L’attaquant de Grêmio, Carlos Vinícius, n’a pas brillé mercredi soir. Opposé au club chilien de Palestino (0-0), l’ancien buteur du PSV a manqué trois fois le même penalty.

Prêté au PSV, il a marqué 7 buts et délivré 7 passes décisives en 38 matchs officiels. Après des passages à Fulham et Galatasaray, il a rejoint Grêmio l’an dernier.

Opposé à Palestino dans le cadre de la Ligue Europa sud-américaine, le Grêmio a vécu une rencontre à oublier, n’eût été un moment clé.

Dès le premier quart d’heure, Grêmio obtient un penalty, que Vinícius se charge de tirer. Son essai est repoussé par Sebastián Pérez, mais la VAR intervient : le gardien chilien a quitté sa ligne trop tôt.

Pour sa deuxième tentative, il a visé l’autre côté, mais le ballon a heurté le poteau, tandis que Pérez répétait sa faute.

Sur la troisième tentative, Vinícius a glissé, offrant à Pérez un arrêt facile. Le gardien expérimenté a enfin pu sabrer.

Un raté coûteux, puisque Grêmio ne parviendra pas à percer le verrou défensif adverse. La rencontre se conclura sur un score nul et vierge.