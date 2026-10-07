L’ancien attaquant de Chelsea, Liverpool et de l’AC Milan (35 ans) annonce sa retraite

Fabio Borini a décidé de raccrocher les crampons. L’ancien attaquant de 35 ans a joué au cours de sa carrière notamment pour Chelsea, Liverpool et l’AC Milan. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’Italien exprime sa gratitude.

Borini a découvert très tôt le football international, lorsqu’il a quitté Bologne en 2007, à l’âge de seize ans, pour rejoindre Chelsea. L’Italien a finalement disputé huit matches avec l’équipe première des Blues, qui l’a aussi prêté entre-temps à Swansea City.

Borini ne semblait pas encore totalement prêt pour la Premier League et est revenu en Italie, à Parme puis à l’AS Rome, avant que Liverpool ne lui offre une nouvelle chance en Angleterre. Après 38 matches, 3 buts et 3 passes décisives, il a rejoint Sunderland, où il allait disputer le plus de matches avec un même club (93).

En 2018, il a rejoint l’élite italienne avec l’AC Milan, mais avec 75 matches, 8 buts et 6 passes décisives, il n’y a jamais totalement fait l’unanimité. Après son arrivée libre à l’Hellas Vérone en 2020, il a ensuite encore porté les couleurs de Fatih Karagümrük, de la Sampdoria et de Salford City. Il a porté une seule fois le maillot de la sélection italienne. C’était en 2012, juste après son transfert de Parme à Rome.

« Tout a commencé par un vol », écrit Borini. « Merci Chelsea. J’avais 16 ans. Un vol que j’ai effectué les larmes aux yeux, et avec lequel le voyage de ma carrière a commencé. Sans véritable destination, si ce n’est les rêves que je voulais réaliser. »

« À partir de ce jour, j’ai commencé à travailler sur moi-même, sans savoir ce qu’allait devenir ce garçon doté d’une si grande volonté. J’ai commencé à donner forme à mes rêves dans ma tête et, d’une manière ou d’une autre, j’ai fini par les transformer en réalité. »

« Cette même réalité qui, aujourd’hui, va changer pour toujours. La réalité qui a façonné mon passé, mon présent et mon avenir. Aujourd’hui, tout comme ce jour où j’étais dans l’avion pour Londres, je ressens les mêmes émotions face à ce qui m’attend. »

« Peur. Bonheur. Courage. Incertitude. Rêves. Succès. Passion. Sacrifice. Je veux remercier cet enfant qui n’a jamais cessé d’y croire. Et l’homme que je suis aujourd’hui continuera de croire en l’avenir. Cette fois sans ballon à mes pieds, mais avec la même foi. Toujours. MERCI. MERCI, FOOTBALL », conclut Borini.



