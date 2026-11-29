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La dernière journée d’Allsvenskan a tenu toutes ses promesses. Encore en lice pour le titre avec Hammarby IF, l’IK Sirius a finalement été sacré. C’est la première fois que le club d’Uppsala devient champion de Suède.

Hammarby était pourtant favori avant cette dernière journée. Le club de Stockholm comptait autant de points que Sirius (61), mais possédait une bien meilleure différence de buts (+39 contre +24).

Mais tout a mal tourné pour Hammarby, en déplacement chez le Västerås SK, un club de haut de tableau. Taonsa Axel a donné l’avantage à l’équipe à domicile en première période, une avance qu’elle n’a plus jamais perdue.

Dans le même temps, Sirius n’avait pas la tâche facile sur le terrain de l’IFK Göteborg. Le score est longtemps resté à 0-0 et la moindre erreur pouvait être fatale à ses espoirs de titre, même si le résultat du match de Hammarby lui était favorable.

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Quelques minutes avant la fin du temps réglementaire, Zalán Vancsa a déclenché une immense joie dans le parcage visiteur en rabattant juste assez sa reprise de la tête sur un ballon repoussé : 0-1.

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Ce but a décidé de la course au titre. Hammarby a terminé la rencontre à dix après un carton rouge reçu dans les dernières minutes du temps additionnel, alors qu’il était devenu évident que plus rien ne pouvait empêcher le sacre historique de Sirius.

Sirius se qualifie en outre pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Hammarby devra se contenter des tours préliminaires de la Ligue Europa.

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La journée a aussi été magnifique pour Djurgårdens IF. Le grand rival de Hammarby avait célébré le but encaissé par Sirius lors de la journée précédente , car celui-ci réduisait considérablement les chances de titre de son grand rival.

Cette défaite avait toutefois eu des conséquences sur les chances de qualification européenne de Djurgårdens, qui était à égalité de points avec BK Häcken avant la dernière journée dans la lutte pour le troisième et dernier billet européen. Lors de cette ultime journée, Djurgårdens a remporté leur confrontation directe 1-0 et, dans cette partie de Stockholm, la fête a donc bien eu lieu.