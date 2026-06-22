L'Allemagne dispose désormais d'informations précises sur la blessure de Nico Schlotterbeck et sur ses implications pour la Coupe du monde

Nico Schlotterbeck est forfait pour la suite de la Coupe du monde, selon plusieurs sources médiatiques. Le défenseur du Borussia Dortmund s'est déchiré les ligaments de la cheville lors de la rencontre face à la Côte d'Ivoire, remportée 2-1.

Le défenseur s’est blessé dès les premières minutes, après un duel avec Amad Diallo. Malgré plusieurs soins, il a finalement cédé sa place à Antonio Rüdiger à la mi-temps.

Plus tôt dans le week-end, les premières informations n’étaient déjà pas encourageantes. Cette hypothèse est aujourd’hui confirmée par plusieurs sources : le tournoi est terminé pour Schlotterbeck.

Cette nouvelle ne constitue pas un total imprévu pour le sélectionneur Julian Nagelsmann, qui avait déjà laissé entendre après la rencontre que la blessure semblait sérieuse.

Lors du premier match contre Curaçao (victoire 7-1), le défenseur de 26 ans avait lui-même réussi à marquer un but. Juste avant la mi-temps, il avait inscrit le 2-1 d’une tête, avant que Kai Havertz ne porte l’écart à deux peu après.

Rüdiger, qui vient de prolonger son contrat avec le Real Madrid, pourrait ainsi devenir titulaire pour le reste de la Coupe du monde. Waldemar Anton et Malick Thiaw restent les autres options en défense centrale.

Pour Schlotterbeck, c’est un véritable coup dur : outre la Coupe du monde, il manquera aussi la préparation de la nouvelle saison avec Dortmund, et sa valeur sur le marché des transferts pourrait en pâtir.