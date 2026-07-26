La sélection algérienne de football féminin est parvenue à décrocher une victoire précieuse face à son homologue sénégalaise (2-0) dimanche soir, dans le cadre de la première journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations, organisée sur le sol marocain pour la troisième fois consécutive et dont les rencontres se poursuivent jusqu'au 16 août prochain.

Marine Dafeur a ouvert le score pour l'Algérie à la 42e minute de la rencontre, avant que Melissa Bitti ne parachève le succès en inscrivant le deuxième but à la 88e minute, scellant ainsi l'issue de la confrontation et réduisant à néant les espoirs du Sénégal d'arracher le point du match nul.

L'Algérie provisoirement en tête

Avec cette victoire, la sélection algérienne bondit en tête du classement du groupe A avec un total de 3 points, tandis que le Sénégal reste bredouille. Les sélections du Maroc et du Kenya s'affrontent quant à elles plus tard dans la soirée de dimanche dans le cadre de cette même journée.

16 sélections en lice pour 4 tickets pour le Mondial

L'édition actuelle de la compétition continentale voit la participation de 16 sélections réparties en 4 groupes, à raison de 4 sélections par groupe, le premier et le deuxième de chaque groupe se qualifiant pour les phases à élimination directe.

La compétition revêt une importance exceptionnelle car elle octroie aux quatre premières sélections des tickets de qualification directe pour la phase finale de la Coupe du monde féminine, prévue au Brésil l'an prochain, tandis que deux autres sélections obtiennent une chance de participer aux barrages mondiaux qualificatifs pour le Mondial, ce qui confère à la compétition un caractère encore plus intense et palpitant.