La Fédération algérienne de football a annoncé ce samedi la nomination de Brahim Hemdani comme nouveau sélectionneur de l'équipe première, en remplacement du Suisse Vladimir Petković, qui a quitté ses fonctions à la suite de l'élimination de l'Algérie dès les 32es de finale de la dernière Coupe du monde, battue par la Suisse (2-0).

La nomination de Hemdani intervient après les succès qu'il a récemment obtenus avec la sélection des moins de 21 ans, puisqu'il a décroché la médaille d'or aux Jeux méditerranéens disputés en Italie, une performance absente du palmarès du football algérien depuis 51 ans. Ce parcours sans défaite dans cette compétition a contribué à faire grimper la cote de Hemdani, qui sera assisté au sein du staff technique par deux autres anciens internationaux, Antar Yahia et Moussa Saïb.

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L'ancien milieu de terrain de Caen, Strasbourg, Marseille et des Glasgow Rangers, âgé de 48 ans, possède un riche parcours de joueur qui dépasse son expérience d'entraîneur, comme l'a rappelé le quotidien français « L'Équipe » : il a en effet débuté sa carrière d'entraîneur dans les divisions inférieures avec des clubs français comme Courbevoie, puis Marignane, loin des projecteurs qui l'attendent aujourd'hui. Ses expériences passées avec les catégories de jeunes lui ont toutefois permis de mettre le pied dans la maison de la sélection nationale, et il lui appartient désormais de prouver sa valeur au plus haut niveau, en assumant les pressions sportives et populaires qu'impose la direction de la sélection.

Le nouveau sélectionneur n'aura pas beaucoup de temps pour appliquer ses idées tactiques, puisque l'équipe d'Algérie affrontera la Zambie à domicile le 25 septembre courant, avant de se déplacer pour affronter le Burundi le 29 du même mois, dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.