L’Ajax voit sa première offre rejetée ; le prix demandé s’élève à 13 millions d’euros

Lundi soir, Ajax a reçu une réponse d’Osasuna à sa première offre pour Enzo Boyomo, rapporte AS. Le club d’Amsterdam a proposé de louer l’international camerounais de 24 ans jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat. Osasuna a toutefois immédiatement rejeté cette proposition, le club de Liga ne souhaitant coopérer qu’à un transfert définitif.

Osasuna a recruté Boyomo il y a deux ans en provenance du Real Valladolid pour 5,5 millions d’euros et veut désormais récupérer une somme importante sur son départ. Le club vise un montant un peu supérieur à la moitié de la clause libératoire plafonnée à 25 millions d’euros. Étant donné que l’international, capé à neuf reprises, n’a pas disputé la moindre minute en Liga cette saison, un départ de Pampelune est bien envisageable.

En cas de transfert à Amsterdam, Boyomo retrouverait Míchel Sánchez, qui le connaît encore bien depuis l’Espagne, où le défenseur évolue depuis déjà six ans.

L’entraîneur de l’Ajax s’est d’ailleurs exprimé ouvertement après le match contre Telstar sur la nécessité de renforcer sa défense. Les départs de Ko Itakura, Josip Sutalo et Ahmetcan Kaplan ont en effet laissé un grand vide dans l’arrière-garde.

Pour l’instant, seul l’expérimenté Daley Blind est venu renforcer la défense ajacide cet été. Míchel a souligné en conférence de presse que des renforts étaient encore nécessaires dans plusieurs lignes. « Je pense qu’il nous faut encore un ailier, un défenseur central et peut-être un milieu de terrain », a déclaré l’entraîneur.

Ajax recherche surtout une option supplémentaire dans l’axe droit de la défense centrale aux côtés du jeune Aaron Bouwman. Míchel a indiqué que son équipe manquait parfois un peu de vécu dans la relance lors de situations importantes. « Il se peut que nous ayons besoin de davantage d’expérience dans certains matches », a expliqué le technicien espagnol.



