L’Ajax voit en cet international aux 36 sélections le remplaçant de Godts et propose 12 millions d’euros

L’Ajax a transmis une offre de douze millions d’euros à l’América pour s’attacher les services de Brian Rodriguez, rapporte le journaliste mexicain César Luis Merlo. L’information est confirmée par Mike Verweij du De Telegraaf.

« Il doit coûter plus de dix millions d’euros et il ne sera pas facile de le faire venir. L’Ajax a encore 4 ou 5 joueurs sur sa liste pour le poste de Mika Godts. Il figure en haut de cette liste », a déclaré Verweij dans Kick-off.

Selon le journaliste sud-américain, l’offre est actuellement à l’étude au sein du club. Il s’agirait de douze millions d’euros, bonus déjà inclus.

Brian Rodriguez est un ailier gauche uruguayen de 26 ans. Il évolue à l’América, au Mexique, depuis 2022, lorsque le club l’avait alors recruté pour six millions d’euros en provenance du LAFC.

Rodriguez a disputé un total de 152 matches avec le club mexicain. Il y a inscrit 42 buts et délivré 28 passes décisives.

Il a jusqu’à présent joué 36 fois pour l’Uruguay. Il a marqué à quatre reprises pour la sélection sud-américaine. Il a également participé à la Coupe du monde 2026. Il est entré en jeu à trois reprises, sans marquer.

Sur Instagram, ses coéquipiers de l’América réagissent massivement sous sa dernière publication. Ils lui demandent de rester au club, s’il vous plaît. Isias Violante va même jusqu’à commenter : « Tu me manques déjà. »