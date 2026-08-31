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Rian Rosendaal

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L’Ajax trouve un accord et se sépare temporairement de son attaquant

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L’Ajax et le FC Copenhague sont parvenus à un accord pour un prêt de Maher Carrizo, rapporte De Telegraaf lundi en s’appuyant sur des sources proches du club danois. Voetbal International avait déjà révélé dimanche qu’un accord était imminent.

Avec Viktor Tsygankov, Steven Berghuis et Oliver Edvardsen, le poste d’ailier droit est très bien fourni, ce qui permet à Carrizo d’aller engranger de l’expérience ailleurs. Le FC Copenhague n’a d’ailleurs pas négocié d’option d’achat.

Le talentueux attaquant est arrivé l’hiver dernier en provenance de Vélez Sarsfield pour six millions d’euros. Depuis, il a disputé huit matches avec l’équipe première de l’Ajax, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.

Carrizo est lié à l’Ajax jusqu’à l’été 2030, et le club voit toujours un avenir en l’international argentin des moins de 20 ans, malgré cette période de prêt.

Le contrat de Berghuis expire à l’issue de cette saison, après quoi Carrizo pourra faire ses preuves à l’Ajax. C’est aussi la principale raison pour laquelle aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord de prêt.

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Le grand club danois prend par ailleurs en charge l’intégralité du salaire de Carrizo. L’ailier pourrait faire ses débuts dès jeudi lors du match à domicile de championnat du Danemark contre le FC Nordsjaelland.

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