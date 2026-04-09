L'Ajax surprend tout le monde avec une annonce inattendue concernant l'avenir de Jorthy Mokio

Jorthy Mokio va prolonger son contrat avec l’Ajax, a soudainement annoncé le club via ses propres canaux. Le milieu de terrain a été convaincu lors d’entretiens avec Jordi Cruijff.

Longtemps annoncé partant, le Belge, courtisé par plusieurs clubs étrangers dont Manchester United, restera donc au club.

Sous contrat jusqu’en milieu de saison 2026-2027, le jeune Belge devait initialement être vendu cet été pour générer une plus-value ;

cette perspective est désormais écartée. Il s’apprête à parapher un nouveau bail, valable jusqu’en milieu d’exercice 2030-2031, au Johan Cruijff ArenA.

Le milieu de terrain est convaincu que rester à l’Ajax est la meilleure option pour sa progression.

Recruté sans indemnité de transfert en hiver 2024 auprès du KAA Gent, Mokio, qui compte une sélection avec les Diables Rouges, avait déjà choisi l’Ajax plutôt que le PSV lors d’une lutte acharnée pour son transfert.

Cette saison, il a disputé 21 matchs de VriendenLoterij Eredivisie, inscrit deux buts et délivré une passe décisive, dont l’une de ses réalisations lors du Klassieker remporté 2-0 au Johan Cruijff ArenA.



