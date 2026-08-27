L’Ajax se renforce officiellement avec Viktor Tsygankov et dévoile immédiatement son numéro de maillot

Viktor Tsygankov est officiellement un joueur de l’Ajax. Le club d’Amsterdam a annoncé jeudi après-midi, par le biais de ses canaux officiels, que l’Ukrainien de 28 ans a signé un contrat à la Johan Cruijff ArenA jusqu’à la mi-2029. À Amsterdam, Tsygankov portera le numéro 11, qu’il récupère après le départ de Mika Godts au Paris Saint-Germain.

« C’est une bonne chose que Viktor ait signé chez nous », a déclaré Jordi Cruijff, directeur technique de l’Ajax. « Avec son arrivée, nous avons recruté un joueur expérimenté qui renforce immédiatement l’effectif. »

« En plus, il connaît déjà la manière dont nous voulons jouer. Nous travaillons à le rendre qualifiable le plus rapidement possible. »

L’Ajax avait déjà trouvé auparavant un accord de principe avec Gérone au sujet du transfert de l’ailier, qui avait déjà travaillé avec l’entraîneur Míchel Sánchez. Le club espagnol devrait recevoir un peu moins de cinq millions d’euros pour ce transfert et conserve une partie des droits sur le joueur.

Tsygankov peut évoluer sur les deux ailes en attaque. Reste à savoir s’il pourra déjà faire ses débuts ce week-end contre Telstar. Sinon, son baptême du feu interviendra une semaine plus tard face au PSV, qui avait voulu recruter l’attaquant il y a quelques années.

Pour Gérone, la vente de Tsygankov était très importante. Le club relégué voulait absolument retirer l’ailier droit de sa masse salariale. De plus, l’attaquant et son employeur s’étaient encore opposés plus tôt ce mois-ci.

Tsygankov avait refusé de jouer avec Gérone et avait partagé des discussions privées sur Instagram afin de forcer un transfert, après quoi le club espagnol avait entamé une procédure judiciaire. Son passage en Espagne a donc désormais pris définitivement fin, après 119 matches officiels, 20 buts et 23 passes décisives.