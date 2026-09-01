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Rian Rosendaal

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L’Ajax s’offre un candidat de premier plan pour sa défense

Mercato
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Thilo Kehrer va terminer la saison à l’Ajax. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a annoncé mardi sur X, via son célèbre « here we go », que le club amstellodamois était parvenu à un accord verbal avec le défenseur de l’AS Monaco. 

Kehrer arrive de Monaco sous la forme d’un prêt et, selon Romano, il a déjà signé l’accord de prêt. Aucun problème n’est apparu lors de la visite médicale de l’international allemand, sélectionné à 28 reprises.

Plus tôt mardi, Algemeen Dagblad avait déjà indiqué que Kehrer était un candidat important pour renforcer la défense. Selon les informations, le montant du prêt que l’Ajax doit payer s’élève à deux millions d’euros et aucune option d’achat n’a été négociée.

Le joueur de 29 ans est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’à la mi-2028, où il a dû se contenter d’une place sur le banc lors des premières journées de championnat.

L’Ajax et Monaco doivent toutefois encore officialiser l’accord de prêt. On s’attend à ce qu’il y ait rapidement du nouveau en provenance d’Amsterdam.

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Kehrer peut évoluer aussi bien dans l’axe de la défense qu’au poste d’arrière droit et apporte en outre l’expérience nécessaire. L’Allemand est passé par les centres de formation du VfB Stuttgart et de Schalke 04 avant de décrocher un transfert au Paris Saint-Germain.  

En 2022, Kehrer a rejoint West Ham United, avant d’atterrir deux ans plus tard à Monaco, d’abord sous la forme d’un prêt. Le club français l’a ensuite recruté définitivement. Au cours de sa carrière, Kehrer a également porté le maillot de la sélection allemande à 28 reprises.

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