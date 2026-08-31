L’Ajax s’est retiré de la course pour Azzedine Ounahi, rapporte le suiveur de Gérone Ivan Quirós. Le club d’Amsterdam aurait auparavant trouvé un accord personnel avec le milieu de terrain marocain, mais ne participerait désormais plus à la course à sa signature.

Selon Quirós, Gérone n’a à l’heure actuelle trouvé d’accord avec aucun club au sujet d’Ounahi. Ces dernières heures, Panathinaïkos, mais aussi le PSV, insisteraient surtout avec force pour la venue de l’international aux 55 sélections.

Le Panathinaïkos tente de convaincre Ounahi avec une proposition particulièrement lucrative. Le club grec voudrait faire de lui le joueur le mieux payé du championnat grec, tandis que le PSV s’est également manifesté avec insistance.

Ajax semble ainsi, pour le moment, définitivement hors course pour le milieu de terrain. Fait marquant, Quirós écrit que le club d’Amsterdam avait même déjà trouvé un accord contractuel avec Ounahi, mais a malgré tout décidé de se retirer des négociations.

Il y a quelques jours, un transfert vers Amsterdam semblait justement se rapprocher. Santi Aouna a rapporté vendredi qu’Ounahi s’était envolé vers la capitale néerlandaise pour mener des discussions personnelles avec l’Ajax, mais cela a été démenti peu après par d’autres sources.

Le milieu de terrain y aurait rencontré Jordi Cruijff, même s’il avait déjà été souligné à ce moment-là qu’un accord avec l’Ajax était encore loin d’être certain. Plusieurs clubs étaient également intéressés par Ounahi à cet instant.

L’entraîneur Míchel Sánchez connaît bien le Marocain de leur période commune à Gérone et aurait aimé l’ajouter à son effectif. Ounahi a joué une saison sous les ordres du technicien espagnol, mais ne correspond pas au profil de numéro six spécifique que l’Ajax recherche depuis déjà longtemps.

Gérone attend entre-temps de voir comment la situation évoluera dans la dernière phase du mercato. Selon Quirós, le club espagnol espère toujours qu’un acheteur se présentera pour Ounahi.